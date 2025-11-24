打風｜天文台料氣旋橫過南海中南部　兩岸日韓率先發出移動路徑圖

【天文台／HKO／打風／颱風／低壓區／秋颱／熱帶氣旋】天文台今日（24日）指出，現時位於菲律賓以東的低壓區會在今明兩日（24及25日）逐漸發展及移向菲律賓，並在本周中後期橫過南海中南部。天文台尚未發出熱帶氣旋移動路徑圖，內地、台灣、日本及韓國官方氣象機構今早將低壓區升級為熱帶低氣壓，並發出移動路徑圖，料日內橫過菲律賓中部，在周六（29日）移近越南南部近岸，不會進入本港800公里範圍。



天文台11月24日預測，現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區（圖右下角），會在今明兩日逐漸發展及移向菲律賓。（天文台圖片）

天文台今日指出，現時影響華南的東北季候風會在今日稍為緩和，該區日間溫暖。預料季候風補充會在今晚（24日）至明日初時（25日）抵達華南沿岸，本周中後期該區天氣普遍晴朗及非常乾燥，早晚清涼，日夜溫差頗大。

明日的天氣：季候風補充晚上南下華南沿岸 晚上吹北風4至5級

隨着季候風補充會明日初時抵達華南沿岸，天文台預測，明日（25日）吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級；早上部分時間多雲，日間漸轉天晴及非常乾燥，氣溫介乎19至25度。

天文台預測周四離岸風力間中6級、高地達7級

天文台預測周三（26日）吹東北風3至4級，天晴，早上清涼，日間非常乾燥；到周四（27日）吹北至東北風5級，離岸間中6級，高地達7級，大致天晴，早晚清涼，日間非常乾燥；到周五（28日）風力增強，吹東北風4級，初時5級，離岸及高地達6級，大致天晴。早上清涼，日間非常乾燥，市區最低16度，日間回升至23度。

天文台11月24日上午07:50更新九天天氣預報，料本周清涼乾燥，本周後期風力增強。（天文台圖片）

天文台預測周六（29日）吹東北風3至4級，部分時間有陽光，早上清涼，日間乾燥。下周日（30日）起吹東至東北風4級，稍後離岸5級，大致多雲，日間部分時間有陽光及乾燥，氣溫介乎18至23度。

天文台11月24日上午7時50分更新九天天氣預報，料未來九日溫度介乎16至27度。(天文台圖片)

內地中央氣象台、台灣中央氣象署、日本氣象廳及韓國氣象廳今早將該低壓區升級為熱帶低氣壓，並發出預測移動路徑圖，料大致向西移動，本周中橫過菲律賓中部，周六（29日)移近越南部，並增強為強烈熱帶風暴。

內地中央氣象台11月24日早上發出熱帶氣旋移動路徑圖，料日內橫過南海中南部，周末移近越南南部。（中央氣象台圖片）

台灣中央氣象署11月24日早上發出熱帶氣旋移動路徑圖，料日內橫過南海中南部，周末移近越南南部。（台灣中央氣象署圖片）

日本氣象廳11月24日早上發出熱帶氣旋移動路徑圖，料周末移向越南南部。（日本氣象廳圖片）

韓國氣象廳11月24日早上發出熱帶氣旋移動路徑圖，料周末移向越南南部。（韓國氣象廳圖片）

