天氣｜新界局部輻射冷卻明顯　今晨跌至12度以下　本港日間約24度

乾燥的東北季候風正影響華南，該區天色大致良好。天文台今日（11月26日）清晨指出，本港由於天朗氣清及風勢較弱，今早新界部份地區輻射冷卻明顯，氣溫降至12度或以下。截至今晨5時50分，天文台錄得18.3度，大隴錄得10.6度、大帽山10.2度，全港以打鼓嶺10度最為低溫。



天文台預測，本港今日（11月26日）天晴。早上清涼，日間非常乾燥，最高氣溫約24度，相對濕度最低約30%；吹和緩東北風，初時離岸及高地風勢間中清勁。天文台展望，未來一兩日風勢頗大，早上清涼，天晴及非常乾燥。周末至下周初雲量逐漸增多。



圖為截至11月26日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

天文台指出，東北季候風會在未來一兩日持續為華南帶來普遍晴朗及非常乾燥的天氣，該區早上清涼，日夜溫差頗大。而一股東北季候風補充會在今晚至星期四（27日）初時抵達廣東沿岸地區，星期五（28日）氣溫稍為下降。

圖為截至11月26日凌晨2時00分，天文台更新的天琴路徑預測圖。（天文台網頁圖片）

此外，位於菲律賓的熱帶低氣壓昨晚增強為熱帶風暴，並命名為天琴，料在今明兩日橫過南海中南部，隨後大致移向越南至海南島以南海域一帶，同時受東北季候風影響逐漸減弱。而一道雲帶會在周末至下周初逐漸覆蓋南海北部及廣東沿岸，該區有一兩陣雨。

在今晨5時，天琴集結在南沙之東北偏東約530公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過南海中南部。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月26日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五最低16度 下周日至二有一兩陣雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（27日）至周六（29日）均大致天晴，早上清涼。明日料介乎17至23度，與周五（28日）均日間非常乾燥，相對濕度最低約30%。周五料16至22度；周六仍日間乾燥，料18至22度。

下周日（30日）至下周四（12月4日）均大致多雲，最高均23度。其中，下周日至下周二（12月2日）均有一兩陣雨。下周日及下周一（12月1日）最低19度，下周二及下周三（12月3日） 最低20度。下周四料日間部份時間天色明朗，介乎19至23度。