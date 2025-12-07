冷鋒周末橫過華南　天文台料周六稍後降溫　一夜跌8度　周日15度

天文台今日表示，預料一道冷鋒會在本周末橫過華南，該區北風增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降。九天天氣預報顯示，本周六（13日)市區日間最高23度，稍後會顯著下降，到下周日（14日）降至15度，一夜跌8度；風力也會增強，由周六東風4級，漸轉北風5級，離岸間中6級，高地達7級，到周一初時高地仍達7級。



位於菲律賓中南部的熱帶低氣壓，今早集結在香港之東南約1,510公里，預料會在明日進入南海南部並逐漸減弱，對本港沒有威脅。

一個熱帶低氣壓12月7日上午11時集結在香港之東南約1,510公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。(天文台圖片)

明天的天氣：天晴日間乾燥 市區氣溫最高25度

天文台表示，東北季候風會在未來數日持續影響華南，明日該區天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大，而一道廣闊雲帶會在本周中期覆蓋廣東沿岸地區。

天文台預測明日（8日）吹東北風4級，晚上間中5級，天晴，日間乾燥，市區氣溫介乎19至25度。 周二（9日）吹東至東北風4至5級，初時離岸間中6級，漸轉多雲，氣溫介乎19 至23度；日間部分時間有陽光，晚上有一兩陣微雨。

天文台預測周三（10日）吹東至東北風4級，初時離岸5級，初時有一兩陣微雨，下午部分時間天色明朗；周四（11日)吹東至東北風3至4級，部分時間有陽光。

天文台12月7日上午11時半更新九天天氣預報，料下周初降溫。（天文台圖片）

天文台九天天氣預報顯示，預測12月15日相對濕度低至35%。（天文台圖片）

到周五（12日）風力稍增強，吹東風4至5級，初時離岸間中6級。大致多雲，日間部分時間天色明朗，稍後有一兩陣微雨。

由周三至周五，市區氣溫維持在2字頭，介乎20至25度。

天文台九天天氣預報顯示，預測12月8至16日市區氣溫最低15度、最高25度。（天文台圖片）

周六周日風力增強 高地風力達7級 有一兩陣雨

天文台預料一道冷鋒會在周末橫過華南，該區北風增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降。周六吹東風4級，漸轉北風5級，離岸間中6級，高地達7級；大致多雲，有一兩陣雨，稍後氣溫顯著下降。到周日吹北至東北風5級，初時離岸間中6級，高地達7級；大致多雲，顯著轉涼，初時有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗及乾燥。

氣溫方面，天文台預測周六日間市區最高23度，但冷鋒過境後，降至15度，一夜跌8度。到周日市區氣溫降至15至20度，到下周一（15日）介乎15至21度，下周二（16日）回升至17至21度。