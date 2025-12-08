天氣｜今日天晴乾燥　日間最高約25度　周末期間顯著轉涼

乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文台預測，本港今日（12月8日）天晴乾燥，早上市區最低氣溫約19度。日間最高氣溫約25度，相對濕度最低45%；吹和緩偏北風，稍後轉吹東至東北風，晚上離岸風勢間中清勁。天文台展望，本周中至後期大致多雲，部份時間天色明朗。周末期間北風增強，天氣顯著轉涼。



▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



冷鋒料周末橫過華南 氣溫顯著下降

天文台指出，東北季候風會在未來數日持續影響華南，今日該區天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。而一道廣闊雲帶會在本周中期覆蓋廣東沿岸地區。

預料一道冷鋒會在周末橫過華南，該區北風增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降。受隨後的乾燥東北季候風影響，下周初廣東沿岸早晚清涼，天色逐漸好轉。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月8日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月18日 石澳泳灘有較大風浪▼



明日有一兩陣微雨 下周日最低15度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（9日）漸轉多雲，日間部份時間有陽光，晚上有一兩陣微雨，氣溫料介乎19至23度。周三（10日）大致多雲，初時有一兩陣微雨，下午部份時間天色明朗，料介乎20至23度之間。周四（11日）及周五（12日）部份時間有陽光，最低均21度，最高分別25及24度；其中周五稍後有一兩陣微雨。

周六（13日）大致多雲，有一兩陣雨；稍後氣溫顯著下降，最低氣溫約18度，最高23度。下周日（14日）大致多雲，顯著轉涼，最低15度，較前一天最高相差8度。下周日最高料20度，初時有一兩陣微雨，日間部份時間天色明朗及乾燥

下周一（15日）早晚清涼，日間非常乾燥；最低15度，最高21度。下周二（16日）仍早上清涼，日間乾燥，最低17度、最高21度。