天氣｜今早市區約19度　晚上有一兩陣微雨　周六晚氣溫顯著下降

東北季候風正影響華南，該區天色大致良好。天文台預測，本港今日（12月9日）大致天晴。早上市區最低氣溫約19度，新界再低兩三度，日間最高氣溫約23度。稍後漸轉多雲，晚上有一兩陣微雨；吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸間中吹強風。



天文台展望，明日（10日）大致多雲。隨後一兩日天色較為明朗。星期六（13日）北風增強，有一兩陣雨，晚上氣溫顯著下降。下周初最低氣溫在15、16度左右。



圖為截至12月9日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月13日 多區早上出現彩虹▼



+ 23

冷鋒料周末橫過 下周初早晚清涼

天文台指出，東北季候風會在未來兩三日持續影響華南沿岸，而一道雲帶會在今明兩日逐漸覆蓋該區。隨著該雲帶轉薄，接近周末沿岸地區天色較為明朗。

預料一道冷鋒會在星期六橫過廣東，該區北風增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降。受隨後的乾燥東北季候風影響，下周初廣東沿岸天色好轉，早晚清涼，內陸日夜溫差較大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月9日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



+ 3

明有一兩陣微雨 下周日最低15度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（10日） 大致多雲。初時有一兩陣微雨，下午部份時間天色明朗，料介乎21至24度。周四（11日）及周五（12日）部份時間有陽光，最低均21度，最高分別25及24度。

周六（13日）晚上氣溫顯著下降，當日大致多雲，有一兩陣雨，最低氣溫約18度，最高23度。下周日（14日）大致多雲，天氣轉涼；日間短暫時間有陽光及非常乾燥，料在15至20度之間。下周一（15日）最低16度、最高21度，料早晚清涼。下周二（16日）仍早上清涼，日間乾燥，最低17度、最高21度。下周三（17日）大致天晴，氣溫回升至19至23度。