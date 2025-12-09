天文台料冷鋒周六過境氣溫降　市區一夜跌9度　新界一區周日11度

天文台今日 ( 9日）表示，預料一道冷鋒會在星期六（13日）稍後橫過廣東沿岸，該區北風增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降。自動分區天氣預報顯示，市區氣溫會由星期六下午24度逐級下跌，到下周日（14日）早上7時，降至15度，一夜跌9度；新界北差異更大，其中打鼓嶺會由周六下午25度，降至周日早上11度，達寒冷級別。



明天的天氣：大致多雲 初時有一兩陣微雨 下午部分時間天色明朗

天文台表示，一道雲帶會在明日（10日）覆蓋華南沿岸；隨着該雲帶轉薄，隨後一兩日天色較為明朗；而影響華南沿岸的東北季候風會在星期五（12日）被一股清勁至強風程度的偏東氣流取代。

天文台預測明日（10日）吹東至東北風4級，初時間中5級，市區氣溫介乎20至23度；大致多雲，初時有一兩陣微雨，下午部分時間天色明朗。周四（11日）吹東至東北風3至4級，部分時間有陽光，市區氣溫介乎21至25度。周五（12日）吹東風4至5級，初時離岸及高地間中6級，部分時間有陽光，氣溫介乎21至24度。

天文台12月9日更新九天天氣預報

冷鋒周六稍後橫過廣東沿岸 北風增強有一兩陣雨

天文台預料一道冷鋒會在周六（13日）稍後橫過廣東沿岸，該區北風增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降。受隨後的東北季候風影響，下周初華南沿岸天氣乾燥，早晚清涼，內陸日夜溫差較大。

天文台12月9日更新九天天氣預報

周日風力增強 初時離岸間中吹6級風 高地達7級

天文台預測周六市區氣溫晚上氣溫顯著下降，由下午最高24度，到深夜降至18度；吹東風4至5級，後轉北風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，稍後有一兩陣雨。到周日風力增強，吹北至東北風5級，初時離岸間中6級，高地達7級，氣溫介乎15至20度，大致多雲，天氣轉涼，下午短暫時間有陽光及非常乾燥。

天文台12月9日更新九天天氣預報

天文台自動分區天氣預報

自動分區天氣預報：打鼓嶺由周六25度降至周一11度

天文台自動分區天氣預報顯示，周六（13日）下午2時，市區氣溫升至24度，隨着冷鋒南下，氣溫晚上開始下跌，午夜前跌至18度，到周日（14日）7時跌至15度，一夜跌9度。

新界北打鼓嶺周六下午1時升至25度，到2時起開始回落，午夜前降至14度，到周日早上7時料見11度，比市區低4度，達寒冷水平，兩日溫差14度。

天文台自動分區天氣預報

天文台預測下周一（15日）吹東至東北風4至5級，大致多雲及乾燥，日間部分時間有陽光，早上清涼，氣溫稍回升至介乎116至21度，其後三日部分時間有陽光，早上清涼，氣溫介乎17至22度。