天氣｜今早最高約23度　初時有一兩陣雨　下周初氣溫約15、16度

東北季候風正影響華南沿岸。同時，一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港今日（12月10日）大致多雲，初時有一兩陣雨，下午部份時間天色明朗。氣溫介乎20至23度；吹和緩東至東北風，初時風勢間中清勁。



天文台展望，未來一兩日部份時間有陽光。星期五（12日）風勢較大。星期六（13日）稍後轉吹北風，有一兩陣雨，晚上氣溫顯著下降。下周初最低氣溫在15、16度左右。



圖為截至12月10日清晨5時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月13日 多區早上出現彩虹▼



+ 23

周六晚氣溫顯著下降 下周初早晚清涼

天文台指出，一道雲帶會在今日覆蓋華南沿岸。隨著該雲帶轉薄，未來一兩日該區天色較為明朗。而影響華南沿岸的東北季候風會在星期五（12日）被一股清勁至強風程度的偏東氣流取代。

預料一道冷鋒會在星期六（13日）稍後橫過廣東沿岸，該區北風增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降。受隨後的東北季候風影響，下周初華南沿岸天氣乾燥，早晚清涼，內陸日夜溫差較大

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月10日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月20日傍晚3號風球下現獨特粉紫色黃昏▼



+ 13

周六有一兩陣雨 下周日最低15度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（11日）及周五（12日）部份時間有陽光，最低均21度，最高分別25及24度。

周六（13日）大致多雲，稍後有一兩陣雨，晚上氣溫顯著下降，當日最低氣溫約18度，最高24度。下周日（14日）及下周一（15日）大致多雲及乾燥。其中下周日天氣轉涼，料在15至20度之間；下周一（15日）最低16度、最高21度，料早上清涼。

下周二（16日）仍早上清涼，最低17度、最高21度。下周三（17日）及下周四（18日）部份時間有陽光，日間乾燥。下周三氣溫回升至19至23度，下周四為18至22度。