天文台料冷鋒到！周日急跌7度　保暖內衣7禁忌　穿錯越穿越冷

天文台｜保暖｜天文台預料一道冷鋒會在周六（13日）稍後橫過華南沿岸，該區北風增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降。天文台九天天氣預報顯示，氣溫將由周六（13日）的最高22度，跌至周日（14日）最低15度，大半日跌了7度。據天文台分區天氣預報，在周日早上7時，有一區更低見11度，已達寒冷水平。



寒流來襲，家中保暖內衣物又要出動，但別以為只要穿上保暖內衣就可以輕鬆禦寒，皆因怎樣能將保暖內衣穿得暖其實大有學問！如果發現保暖內衣怎樣穿都不暖，好有可能已犯了以下7大保暖內衣穿著禁忌！



天文台料周六降溫 周日低見15度

天文台預測，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在明日（12日）影響廣東沿岸，並預料一道冷鋒會在周六稍後橫過華南沿岸，該區北風增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降。受隨後的東北季候風影響，下周初廣東沿岸天氣乾燥，早晚清涼，內陸日夜溫差較大。

據天文台九天天氣預報，本港氣溫將由周六最高22度，跌至周日最低氣溫15度，即大半日跌7度。不過，隨著季候風緩和，下周中期華南沿岸地區天色好轉，氣溫逐漸回升。

本港氣溫將由周六最高22度，跌至周日最低氣溫15度，即大半日跌7度。（天文台截圖）

天文台分區天氣預報更顯示，在周日早上7時，有7區低見14度，其中打鼓嶺更低見11度，已達寒冷水平。

據天文台分區天氣預報，在周日早上7時，有7區低見14度，其中打鼓嶺更低見11度。（天文台截圖）

天氣轉涼，又是時候穿上保暖內衣，不過，你有沒有試過穿了保暖內衣仍然感到寒冷？這很有可能犯了以下7大禁忌！

保暖內衣禁忌【1】以為不清洗便最暖

不少人以為保暖內衣可以一直穿，不用清洗，甚至覺得洗了便會喪失保暖功能，其實大錯特錯！消委會曾實測保暖內衣的布料性能，經30次洗濯後，發現大多數產品不僅維持保暖性能，甚至保溫值有所提高。因此，建議還是適時清洗！

不少人以為保暖內衣可以一直穿，不用清洗，甚至覺得洗了便會喪失保暖功能。（AI生成圖片）

保暖內衣禁忌【2】用熱水清洗保暖內衣

此外，以正確水溫清洗保暖內衣，亦同樣重要！不少人會使用非常高溫的熱水清洗保暖內衣，但台灣UNIQLO曾於官方Facebook發文教路，無論是手洗還是洗衣機（弱水流）清洗保暖內衣，水溫都不應超過40度，並建議使用洗衣袋，避免保暖內衣在洗衣的過程中被過度拉扯。同時，謹記不要使用特殊洗劑、不可乾洗、不可烘乾，以免破壞其機能。

無論是手洗還是洗衣機（弱水流）清洗保暖內衣，水溫都不應超過40度。（AI生成圖片）

保暖內衣禁忌【3】清洗後在陽光下暴曬

洗完保暖內衣後，怎樣晾乾亦十分講究！環境運動委員會曾在官方Facebook分享保養保暖內衣的方法，建議清洗後的保暖內衣不要直接在陽光下曝曬，最好放在陰涼通風處風乾，以免破壞其纖維。

清洗後的保暖內衣不要直接在陽光下曝曬，最好放在陰涼通風處風乾。（AI生成圖片）

保暖內衣禁忌【4】運動時穿保暖內衣

運動時能否穿保暖內衣？日本電視節目《有吉のお金発見突撃！カネオくん》曾請來UNIQLO的部長中野正海向大眾講解如何正確穿保暖內衣。中野部長指出，保暖內衣的特殊纖維無法吸收大量水分，而運動時又會大量出汗，從而導致它難以快速地將水蒸氣轉換成熱能，不但不保暖，反而會越穿越冷！

運動時會大量出汗，從而導致保暖內衣難以快速地將水蒸氣轉換成熱能。（AI生成圖片）

保暖內衣禁忌【5】保暖內衣下再穿衣服

有些人喜歡在保暖內衣底下再穿其他禦寒衣物，中野部長亦在節目中指出，這樣做反而會削弱保暖內衣的保暖功能，因保暖內衣的原理是吸收人體排出的水蒸氣再發熱，如果沒有緊貼著皮膚，就無法發揮效能。

保暖內衣的原理是吸收人體排出的水蒸氣再發熱，如果沒有緊貼著皮膚，就無法發揮效能。（AI生成圖片）

保暖內衣禁忌【6】穿了過期的保暖內衣

保暖內衣的衣服纖維經過長期洗滌後，保暖程度會大大降低，因此UNIQLO官方建議每3年就換新，以保持最佳的保暖功效。大家可查看衣物內側的洗水標籤，虛線下的第二行數字，當中在刮號內的首兩個數字，第一位代表西元年尾號；第二位則代表春夏秋冬。以（04-12）為例，即表示該衣服於2020年冬季生產。

UNIQLO官方建議每3年就換新保暖內衣。（AI生成圖片）

保暖內衣禁忌【7】買大保暖內衣的尺寸

另外，購買合適尺寸的保暖內衣亦非常重要！不少人會擔心保暖內衣會隨著清洗次數增加而縮水，所以買大一個尺寸，然而，UNIQLO官方表示，如果保暖內衣無法緊貼皮膚，就不能有效吸收人體排出的水蒸氣並發熱，令保暖效果變差。

如果保暖內衣無法緊貼皮膚，就不能有效吸收人體排出的水蒸氣並發熱，令保暖效果變差。（AI生成圖片）

