天氣｜今日最高約24度　未來兩三日風勢頗大　周六氣溫顯著下降

東北季候風正影響華南沿岸。同時，覆蓋該區的廣闊雲帶逐漸轉薄。天文台預測，本港今日（12月11日）大致多雲，早上市區最低氣溫約20度。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約24度。吹和緩東北風。



天文台展望，未來兩三日風勢頗大。星期六（13日）稍後轉吹北風，有一兩陣雨，氣溫顯著下降。星期日（14日）及星期一（15日）市區最低氣溫在15、16度左右，新界再低兩三度。



圖為截至12月11日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月13日 多區早上出現彩虹▼



冷鋒料周末橫過 下周初早晚清涼

天文台指出，覆蓋華南沿岸的廣闊雲帶在今明兩日逐漸轉薄，該區天色較為明朗。而一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在明日（12日）影響廣東沿岸。

預料一道冷鋒會在星期六（13日）稍後橫過華南沿岸，該區北風增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降。受隨後的東北季候風影響，下周初廣東沿岸天氣乾燥，早晚清涼，內陸日夜溫差較大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月11日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月18日 石澳泳灘有較大風浪▼



周末期間有一兩陣雨 下周日最低15度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（12日）大致多雲，日間部份時間有陽光，料介乎21至24度。周六（13日）大致多雲。稍後有一兩陣雨，氣溫顯著下降，當日最低氣溫約17度，最高23度。

下周日（14日）大致多雲，初時有一兩陣雨，下午短暫時間有陽光及非常乾燥，料在15至20度之間；下周一（15日）最低16度、最高21度，料早上清涼。

下周二（16日）及下周三（17日）部份時間有陽光，最低氣溫分別18及19度，最高分別21及22度。下周四（18日）及下周五（19日）大致多雲，有一兩陣雨，同介乎19至22度。