天氣｜今日大致天晴乾燥　早上清涼市區15度　新界多區12度以下

乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸。天文台今晨（12月14日）指出，本港今早清涼，市區氣溫降至15度左右，由於天朗氣清及風勢較弱，新界部份地區輻射冷卻明顯，氣溫降至12度或以下。此外，一道雲帶覆蓋南海北部。天文台預測，本港今日部份時間有陽光及乾燥，相對濕度最低約40%。早上清涼，日間最高氣溫約20度，晚上大致多雲。吹和緩東北風，漸轉吹和緩至清勁東風。



截至今晨6時00分，天文台錄得15.8度，新界多區不足12度，其中沙田12.1度、大埔11.8度、荃灣可觀11.3度、上水10.1度、元朗公園10度、大帽山7.8度，全港以打鼓嶺7度最為低溫。天文台展望，未來一兩日部份時間有陽光，氣溫回升，但內陸地區日夜溫差較大；接近周末大致多雲。



圖為截至12月15日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



周中內陸地區日夜溫差較大

天文台指出，乾燥的東北季候風會在今明兩日為華南沿岸帶來稍涼的天氣。隨著季候風在本周中期稍為緩和，該區氣溫回升，但內陸地區日夜溫差較大。預料一道廣闊雲帶會在接近周末為華南帶來幾陣雨。隨著該雲帶轉薄，周末期間至下周初該區天色較為明朗

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月15日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月13日 多區早上出現彩虹▼



周中氣溫回升 周四及周五有陣雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（16日）部份時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎18至22度。周三（17日）大致天晴，日間乾燥及溫暖，最低氣溫19度，最高25度。 周四（18日）及周五（19日）有雨，最低均19度。其中周四部份時間有陽光，稍後有一兩陣雨，最高23度。周五有幾陣雨，日間部份時間天色明朗，最高22度。

周六（20日）與下周日（21日）最低均20度，周六大致多雲，日間短暫時間有陽光，最高24度；下周日部份時間有陽光，日間溫暖，最高25度，下周一（22日） 及下周二（23日）均部份時間有陽光，日間乾燥，同介乎18至22度。