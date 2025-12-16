天氣｜今早市區約18度　日間大致天晴約23度　本周後期有幾陣雨

影響廣東沿岸的東北季候風正逐漸緩和。此外，一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港今日（12月16日）初時部份時間多雲，早上市區最低氣溫約18度。日間大致天晴及乾燥，最高氣溫約23度，相對濕度最低約50%；吹和緩東至東北風。



天文台展望，未來一兩日大致天晴，內陸地區日夜溫差較大。本周後期漸轉多雲及有幾陣雨。冬至（21日）日間天氣溫暖。



圖為截至12月16日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



+ 3

未來一兩日內陸地區早晚溫差較大 周末期間天色好轉

天文台指出，乾燥的東北季候風會在今明兩日緩和，華南沿岸氣溫回升，但內陸地區日夜溫差較大。預料一道廣闊雲帶會在本周後期為廣東沿岸及南海北部帶來幾陣雨。隨著該雲帶轉薄，周末期間該區天色逐漸好轉。而東北季候風補充會在下周初至中期為廣東帶來稍涼及乾燥的天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月16日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月13日 多區早上出現彩虹▼



+ 23

冬至日間溫暖最高25度 平安夜乾燥最低18度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（17日）大致天晴，日間乾燥及溫暖，最低氣溫19度，最高25度。 周四（18日）及周五（19日）有幾陣雨，最低均19度。其中周四部份時間有陽光，最高23度。周五大致多雲，最高22度。

周六（20日）與下周日（21日）冬至均最低均20度，周六大致多雲，日間短暫時間有陽光，最高24度；冬至當日部份時間有陽光，日間溫暖，最高25度，下周一（22日） 至下周三（24日）平安夜均日間乾燥，最低氣溫均18度，最高約22度至23度。其中下周一大致天晴，下周二（23日）及平安夜則部份時間有陽光。