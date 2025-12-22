天氣｜今早稍涼市區約18度　日間大致天晴21度　聖誕氣溫顯著下降

一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。天文台預測，本港今日（12月22日）早晚部份時間多雲。早上稍涼，市區最低氣溫約18度。日間大致天晴，最高氣溫約21度。吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地吹強風。天文台展望，明日（23日） 初時風勢較大。



圖為截至12月22日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼12月16日 旅發局「冬日小鎮．中環」吸引不少人來觀賞和打卡▼



+ 20

平安夜日間溫暖 聖誕節假期早晚清涼

天文台指出，一股清勁至強風程度的東北季候風會在今明兩日影響廣東沿岸。隨著季候風緩和，星期三（24日）該區日間溫暖。

受季候風補充影響，聖誕節假期華南沿岸氣溫顯著下降，該區早晚清涼，內陸地區寒冷。乾燥的季候風會在週末期間為廣東地區帶來大致良好的天氣，內陸日夜溫差較大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月22日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月12日 Festilumi沉浸式光影樂園開幕▼



+ 50

平安夜最高24度 聖誕節跌至15度 拆禮物日低見14度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（23日) 大致多雲，有一兩陣雨，介乎19至22度。周三（24日）平安夜大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部份時間有陽光及溫暖，最低氣溫亦為19度，最高24度。周四（25日）聖誕節天氣轉涼，早晚有一兩陣微雨，最低15度，比前一天最高相差9度，當日最高氣溫為21度。周五（26日）拆禮物日大致多雲，早晚清涼，最低氣溫跌至14度，最高18度。

周六（27日）漸轉天晴，至下周一（29日）均乾燥。其中，周六及下周日（28日）均早晚清涼，周六最低氣溫15度，最高20度。下周日至下周二（30日）均最高22度，最低氣溫從周日的16度，逐日回升至下周二的18度。其中下周一仍早上清涼。