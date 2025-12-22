聖誕節除夕倒數天氣｜平安夜最高24度 聖誕節15度 除夕和暖23度
撰文：倪清江
天文台今日（22日）表示，一股季候風補充會在周四聖誕節早上抵達華南沿岸，本港氣溫逐步下降，早上相當清涼，內陸地區寒冷，市區氣溫最低15度，比周三（24日）平安夜日間最高24度，跌了9度，到周五（26日）Boxing Day拆禮物日（聖誕節後第一個周日）料再跌至14度，日間最高18度。
天文台九天天氣預報也顯示，12月31日除夕和暖，市區氣溫介乎18至23度，吹東至東北風4級，短暫時間有陽光，當晚外出迎2026年料不用穿太厚衣服。
天文台表示，現時影響廣東沿岸的東北季候風會在明日稍後逐漸緩和，星期三該區日間溫暖；而一股季候風補充會在星期四早上抵達華南沿岸，聖誕節假期該區氣溫逐步下降，早上相當清涼，內陸地區寒冷；受乾燥的季候風持續影響，周末至下周初廣東地區天色大致良好，內陸日夜溫差較大；預料一道雲帶會在下週中期影響南海北部。
