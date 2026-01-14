天氣｜今早市區約17度　本周持續早上清凉　下周中後期顯著降溫

天文台今晨（1月14日）指出，一股東北季候風正為廣東沿岸帶來普遍晴朗及清涼的天氣。此外，位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。天文台預測，本港今日天晴，早上清涼，市區最低氣溫約17度。日間乾燥，相對濕度最低約55%，最高氣溫約21度。吹和緩東至東北風，初時風勢間中清勁。



天文台展望，本周餘下時間至下周初持續大致天晴，早上清凉，日間和暖，下周中後期氣溫顯著下降。



圖為截至1月14日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼12月27日 市民到大欖郊野公園楓香林觀賞紅葉▼



+ 40

強烈東北季候風料下周中抵達

天文台指出，乾燥的東北季候風會在本周餘下時間至下周初持續為廣東帶來大致良好的天氣，該區日間和暖，日夜溫差較大。預料一股強烈冬季季候風會在下周中期抵達華南，同時受一道廣闊雲帶影響，該區氣溫顯著下降，下周中後期天氣寒冷。

此外，現時位於西北太平洋的低壓區會在今明兩日逐漸發展，並為該區帶來不穩定天氣，隨後移向菲律賓以東海域一帶。

▼1月4日 機場數十棵紫花風鈴木盛開▼



+ 11

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月14日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

「大寒」氣溫下降 下周三低見12度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（15日）部份時間有陽光，日間乾燥，料介乎17至22度。周五（16日）至下周日（18日）均大致天晴，日間乾燥，最低氣溫均為17度，最高約23及22度。

下周一（19日）料部份時間有陽光，日間乾燥，最低氣溫18度，最高22度。下周二（20日）為二十四節氣的「大寒」，料當日部份時間有陽光，稍後氣溫下降，最低氣溫跌至15度，最高21度。下周三（21日）料天氣轉冷，大致多雲，日間短暫時間有陽光，最低降至12度，最高17度。下周四（22日）大致多雲，早晚寒冷，最低仍為12度，最高16度。