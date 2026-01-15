天氣｜今早市區約16度　日間大致天晴乾燥　下周中後期天氣寒冷

一股東北季候風正影響廣東，而一道雲帶覆蓋沿岸地區。天文台預測，本港今日（1月15日）初時部份時間多雲。早上清涼，市區最低氣溫約16度。日間大致天晴及乾燥，相對濕度最低約50%，最高氣溫約21度。稍後局部地區能見度較低；吹輕微至和緩東至東北風。天文台展望，接近周末至下周初持續大致天晴，日間溫暖。下周中後期氣溫顯著下降。



圖為截至1月15日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月4日 機場數十棵紫花風鈴木盛開▼



+ 11

菲律賓以東熱帶氣旋料增強

天文台指出，乾燥的東北季候風會在本周後期至下周初持續為廣東帶來大致良好的天氣，該區日間溫暖，日夜溫差較大。預料一股強烈冬季季候風會在下周中期抵達華南，隨後該區氣溫顯著下降，風勢頗大。下周中後期廣東沿岸天氣寒冷，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。

此外，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來一兩日逐漸增強，並在該區徘徊。在上午5時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南偏東約1130公里，預料向西北移動，時速約10公里。

▼1月2日 市區早上氣溫12.8度創入冬新低▼



+ 3

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月15日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

「大寒」氣溫下降 下周三至周五低見12度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（16日）及周六（17日）均介乎17至23度。明日大致天晴，初時部份地區能見度較低，日間乾燥。周六則天晴，日間乾燥，相對濕度最低均約55%。下周日（18日）及下周一（19日）均大致天晴，日間乾燥，同介乎18至23度。

下周二（20日）為二十四節氣的「大寒」，當日料大致天晴，稍後漸轉多雲，氣溫顯著下降，最低氣溫跌至15度，最高21度。下周三（21日）料天氣轉冷，大致多雲，日間短暫時間有陽光，最低降至12度，最高17度。下周四（22日）及下周五（23日）均大致多雲，早晚寒冷，氣溫在12至16度之間。