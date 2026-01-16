天氣｜今早日出全年最遲　新界局部氣溫12度以下　日間市區約24度

東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文台今晨（1月16日）指出，本港由於天朗氣清及風勢較弱，今早新界部份地區輻射冷卻明顯，氣溫降至12度或以下。天文台預測，本港今日大致天晴，初時局部地區能見度較低。日間乾燥，相對濕度最低約50%，最高氣溫約24度；吹輕微至和緩東至東北風。天文台又稱，今天的日出為全年最遲，太陽約在7時05分升起，之後日出會愈來愈早。



天文台展望，隨後兩三日持續大致天晴，日間溫暖。星期二（20日）稍後氣溫顯著下降，風勢較大。下周中後期逐漸轉冷，最低氣溫在12度左右。



圖為截至1月16日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

天文台：「冬至」白晝時間最短但非日出最遲

天文台在社交平台稱，大家或會以為最遲日出的日子為二十四節氣的「冬至」，但冬至只是白晝時間最短一日，並非最遲日出的一年。整體而言，全年日出時間都有所變化，夏天日出較早，冬天就較遲。在香港，最遲日出於1月中才出現，而在今日之後，日出就會愈來愈早。

▼1月4日 機場數十棵紫花風鈴木盛開▼



+ 11

菲律賓以東熱帶氣旋命名洛鞍

天文台指出，乾燥的東北季候風會在今日至下周初持續為廣東帶來大致良好的天氣，該區日間溫暖，日夜溫差較大。預料一股強烈冬季季候風會在下周二（20日）抵達華南，隨後該區氣溫顯著下降，風勢較大。下周中後期廣東沿岸天氣轉冷，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。

此外，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓昨日增強為熱帶風暴，並命名為洛鞍，料會在今明兩日逐漸增強，並在菲律賓以東海域徘徊。在上午5時，熱帶風暴洛鞍集結在馬尼拉之東南偏東約950公里，預料向西北移動，時速約12公里。

▼1月2日 市區早上氣溫12.8度創入冬新低▼



+ 3

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月16日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

「大寒」氣溫下降 下周三至周五低見12度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（17日）至下周一（19日）均大致天晴，日間乾燥，同介乎18至23度。

下周二（20日）為二十四節氣的「大寒」，當日料大致天晴，稍後漸轉多雲，氣溫顯著下降，最低氣溫跌至15度，最高21度。下周三（21日）料天氣轉冷，大致多雲，最低降至12度，最高17度。下周四（22日）及下周五（23日）大致多雲，同介乎12至16度。其中下周四早晚寒冷，下周五則早上寒冷。

下周六（24日）仍早晚清涼，氣溫稍為回升，料在14至18度之間。