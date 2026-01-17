渣打馬拉松天氣｜天文台料周日天晴乾燥18至23度　下周中一區6度

【天文台／hko／渣打馬拉松／渣馬天氣／寒潮】天文台今日（17日）指乾燥的東北季候風會在未來一兩日持續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，該區日間溫暖。渣打馬拉松明日（18日）舉行，天文台預測明日大致天晴，日間乾燥，氣相介乎18至23度，相對濕度50%至80%，吹東至東北風4級，初時間中5級，高地達6級。



一股強烈冬季季候風會在下周二（20日）二十四節氣「大寒」開始逐漸影響華南，天文台預測下周三至五（21日至23日）市區氣溫（天文台尖沙咀總部）最低只有12度，日間回升至16、17度，北區打鼓嶺降至6、7度。



▼2025年2月9日 渣打馬拉松10公里賽跑手東區走廊看日出▼



▼2025年2月9日．渣打馬拉松全馬及半馬跑手經過彌敦道▼



今日非常乾燥的天氣 下午市區氣溫料升至25度

東北季候風正為廣東沿岸帶來普遍晴朗及非常乾燥的天氣。今日正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至40%，下午市區氣溫料升至25度。天文台料未來一兩日日間溫暖，明日（18日)及下周一（19日)市區最高23度，早晚18度，天晴，日間乾燥，明日吹東至東北風4級，初時間中5級，高地達6級，周一吹東至東北風4級，間中5級。

天文台1月17日上午11時半更新九天天氣預報，料下周中後期寒冷，市區連續3日最低12度。(天文台圖片)

下周二「大寒」晚上氣溫顯著下降 周三降至12度

預料一股強烈冬季季候風會在下週二開始逐漸影響華南，該區風勢增強，隨後兩三日廣東沿岸天氣轉冷，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。

下周二「大寒」（20日）變化大，吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，大致天晴，日間乾燥，稍後漸轉多雲，晚上氣溫顯著下降，氣溫會由日間最高21度，逐漸降至16度，到下周三（21日）清晨降至12度，一夜跌9度，吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥。

天文台1月17日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎12至23度。(天文台圖片)

天文台預測下周四及五（22日及23日）市區氣溫介乎12至16度，大致多雲，早晚寒冷，日間部分時間天色明朗。周四吹北至東北風4至5級，初時高地間中6級，周五吹東北風4級，初時間中5級。

自動分區天氣預報顯示，1月21日上午7時，各區氣溫降至12度或以下，屬寒冷水平，北區打鼓嶺低至7度。(天文台圖片)

下周三早上將軍澳、沙田、大埔降至10度 打鼓嶺7度

自動分區天氣預報顯示，下周三早上7時各區氣溫降至12度或以下，屬寒冷水平，預測黃竹坑、將軍澳、沙田、大埔降至10度，石崗及上水只有9度，打鼓嶺測只有7度。

下周四各區氣溫料再稍下降，料早上7時沙田降至9度，石崗及上水只有8度，打鼓嶺測只有6度；下周五早上7時各區氣溫跟周四相若，打鼓嶺仍只有6度。

自動分區天氣預報顯示，1月22日上午7時，各區氣溫降至12度或以下，屬寒冷水平，北區打鼓嶺低至6度。(天文台圖片)

自動分區天氣預報顯示，1月23日上午7時，各區氣溫降至12度或以下，屬寒冷水平，北區打鼓嶺低至6度。(天文台圖片)

天文台預測下周末氣溫將稍回升，下周六（24日）介乎14至18度，吹東至東北風4級，大致多雲，早上相當清涼，日間短暫時間有陽光及乾燥。其後的周日（25日）及周一（26日）氣溫介乎16至20度，日間重上2字頭，吹東至東北風4至5級，大致多雲，日間部分時間天色明朗。

天文台1月17日上午11時半更新九天天氣預報，料下周中後期相對濕度較高，可能出現「濕凍」天氣。(天文台圖片)

一道廣闊雲帶會覆蓋廣東 相對濕度逐漸回升或帶來濕凍天氣

天文台預測相對濕度會逐漸回升。天文台科學主任昨日在網頁「天氣隨筆」專欄，發表題為《寒冷天氣再臨》文章，指出下周的降溫過程與上周略有不同，預料屆時大氣中低層水汽會較多，一道廣闊雲帶會覆蓋廣東。視乎高空西風帶波動的活動及強度，可為華南帶來降雨，亦可以作為額外推動，幫助華南北部的冷空氣進一步南下。

電腦預報模式對於南支西風槽的活動仍有分歧。預測南支西風槽較淺的一些電腦模式，如歐洲電腦模式，下周中後期出現顯著降雨的機會則較小；反之，預測南支西風槽較活躍的一些電腦模式，如歐洲人工智能電腦模式的預測，則顯示廣東有機會受槽前擾動導致的微雨影響，帶來更低溫的「濕凍」。

不同電腦預報模式的大氣中層水汽及風向預測(上)，歐洲人工智能電腦模式預測西風帶波動相關的降雨較為顯著(下)。（天文台圖片）

▼2025年2月9日 渣打馬拉松十公里組衝線拉斷帶▼



熱帶風暴洛鞍料不會向西進入南中國海

熱帶風暴洛鞍今日上午8時集結在香港之東南約1,560公里，天文台料在未來數日在菲律賓以東海域徘徊，預料向西北移動，時速約10公里，在菲律賓以東海域徘徊，不會向西進入南中國海，故對本港沒有影響。翻查歷史紀錄，1961年至2025年間，僅三個熱帶氣旋1月在菲律賓以東海域形成並靠近呂宋以東一帶，即洛鞍為第四個。