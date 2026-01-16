天文台料冬季季候風下周二抵港　下周三至五最低12度　或出現濕凍

天文台今日（16日）指出，一股強烈冬季季候風會在下周二（20日）二十四節氣「大寒」抵達華南，本港風勢增強，晚間氣溫顯著下降，隨後兩三日逐步轉冷，最低氣溫在12度左右。「先遣部隊」將以東風潮的形式抵達廣東沿岸，冷空氣的主力將會在下周三（21日）起逐漸影響廣東，降溫幅度會較大。



電腦預報模式對於高空西風帶波動的強度以及冷空氣南下的路徑仍稍有分歧，令下周中後期本港降溫出現的時間及幅度仍有不確定性。如歐洲人工智能電腦模式的預測，則顯示廣東有機會受槽前擾動導致的微雨影響，帶來更低溫的「濕凍」。



九天天氣預報顯示，市區氣溫（天文台尖沙咀總部）會由下周二日間最高21度，逐漸下跌至午夜16度，到下周三清晨降至12度。



天文台科學主任（陳玉葆 黃浩宜 鍾欣樺）今日在網頁「天氣隨筆」專欄，發表題為《寒冷天氣再臨》文章，指受一股冬季季候風影響，上周本港天氣寒冷及天晴乾燥，新界內陸早上輻射冷卻明顯，部分地區甚至有結霜報告。

隨著季候風稍為緩和，本周氣溫逐漸回升，預料未來兩三日持續大致天晴，日間溫暖。根據現時預測，一股強烈冬季季候風會在下周二（20日）抵達華南，本港風勢增強，晚間氣溫顯著下降，隨後兩三日逐步轉冷，最低氣溫在12度左右。

最低溫度概率預報圖顯示，下周中後期最低氣溫在12度左右。（天文台圖片）

季候風「先遣部隊」將以東風潮抵達廣東 冷空氣主力北風翌日到

文章指出，之前另一文章《寒潮過三關》提及，中緯度高空西風帶波動的強度及冷空氣南下的路徑是決定本地降溫程度的主要因素之一。假如冷空氣以北風潮抵達，華北至華中的寒冷大陸性氣團會影響沿岸地區，本地降溫幅度會較大；反之，若冷空氣以東風潮的形式抵達香港，過程中經過海洋，往往變得相對較暖及較濕，本港降溫幅度則會較小。

根據現時最新的電腦預報模式預測，下周二當天一股冬季季候風的「先遣部隊」將以東風潮的形式抵達廣東沿岸，本港東風將會增強；隨後，冷空氣的主力將會在下周三（21日）起逐漸影響廣東，該區將轉為北風形勢，氣溫顯著下降。

較多電腦模式預測北風形勢較為顯著 AI「風烏」料東風潮持續

目前各預報模式對於本地風向的預測仍有分歧，較多電腦模式預測下周三的北風形勢較為顯著，降溫幅度會較大，但部分電腦模式如AI人工智能電腦模式「風烏」則預測東風潮較為持續，在此情境下降溫會較遲、降溫幅度亦可能較小。

1月22日早上8時的地面氣壓、風向及溫度預報圖。（天文台圖片）

下周降溫水汽會較多 或助冷空氣進一步南下帶來「濕凍」

文章指，下周的降溫過程與上周略有不同，預料屆時大氣中低層水汽會較多，一道廣闊雲帶會覆蓋廣東。視乎高空西風帶波動的活動及強度，可為華南帶來降雨，亦可以作為額外推動，幫助華南北部的冷空氣進一步南下。

電腦預報模式對於南支西風槽的活動仍有分歧。預測南支西風槽較淺的一些電腦模式，如歐洲電腦模式，下周中後期出現顯著降雨的機會則較小；反之，預測南支西風槽較活躍的一些電腦模式，如歐洲人工智能電腦模式的預測，則顯示廣東有機會受槽前擾動導致的微雨影響，帶來更低溫的「濕凍」。

不同電腦預報模式的大氣中層水汽及風向預測(上)，歐洲人工智能電腦模式預測西風帶波動相關的降雨較為顯著(下)。（天文台圖片）

天文台表示，雖然模式對於此次降溫過程的大氣形勢仍稍有分歧，但有共識這次降溫過程將會較為明顯，雲量亦較多，下周中後期將逐步轉冷，提醒市民留意天氣變化及注意保暖，多關心身邊的長者。

天文台1月16日下午4時半更新九天天氣預報，料下周中後期寒冷，市區連續數日最低12度。(天文台圖片)

渣打馬拉松天氣：初時間中風力較大 天晴乾燥 氣溫18至23日

天文台指乾燥的東北季候風會在未來兩三日持續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，日間溫暖，明日（17日）吹東至東北風3至4級，大致天晴，日間溫暖及非常乾燥，氣溫介乎17至24度。下周日（18日）舉行渣打馬拉松，料吹東至東北風4級，初時間中5級，高地達6級，大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎18至23日。下周一（19日）吹東至東北風4至5級，大致天晴，日間乾燥。

天文台1月16日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎12至24度。(天文台圖片)

下周三清晨市區12度 一夜跌9度 其後兩日最低12度

天文台預測下周二（20日）「大寒」天氣變化大，吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，大致天晴，日間乾燥，稍後漸轉多雲，晚上氣溫顯著下降，氣溫由日間最高21度，逐漸降至午夜16度。

到下周三（21日）冷空氣主力北風抵達廣東沿岸，氣溫再會下跌，預測清晨市區降至12度，即比周二日間21度，一夜跌9度，新界再低兩三度，日間回升至17度。天文台料下周四及五（22及23日）早晚寒冷，市區氣溫介乎12至16度，大致多雲，日間部分時間天色明朗，下周四吹北至東北風4至5級，初時高地間中6級，周五稍緩和，吹東北風4至5級。

天文台預測下周末氣溫將稍回升，下周六（24日）介乎14至18度，吹東至東北風4級，大致多雲，早上相當清涼，日間短暫時間有陽光及乾燥。其後的周日（25日）氣溫介乎16至 20度，重上2字頭，吹東至東北風4至5級，大致多雲，日間部分時間天色明朗。

天文台1月16日下午4時半更新九天天氣預報，料下周中後期相對濕度較高，可能出現「濕凍」天氣。(天文台圖片)

熱帶風暴洛鞍對本港沒有影響 65年來第3個「一月風」

熱帶風暴洛鞍今日集結在香港之東南約1,900公里，天文台料在未來數日在菲律賓以東海域徘徊，預料洛鞍採取偏西北路徑，靠近呂宋以東海域，隨後將轉向東遠離並減弱，對本港沒有影響。翻查歷史紀錄，1961年至2025年間，僅有三個熱帶氣旋於1月在菲律賓以東海域形成並靠近呂宋以東一帶。