天氣｜今早大致多雲　日間最高25度　明日早上稍涼

廣東沿岸風勢微弱。天文台預測，本港今日（1月27日）大致多雲，日間部份時間有陽光，市區最高氣溫約25度，新界再高一兩度；吹輕微至和緩東北風。天文台展望，明日（28日）部份時間有陽光，早上稍涼。隨後一兩日風勢頗大，雲量增多。



圖為截至1月27日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月24日 馬鞍山櫻花樹初開▼



本周後期雲量增多 風勢頗大

天文台指出，覆蓋廣東地區的雲帶會在未來一兩日轉薄，該區天色較為明朗，而一股微弱的東北季候風補充會在星期三影響該區。受一股達強風程度的偏東氣流影響，本周後期廣東沿岸雲量增多，風勢頗大。預料另一股東北季候風會在周末期間影響沿岸地區，該區天氣轉涼。

▼1月21日 冬季季候風南下顯著轉冷▼



▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月27日清晨4時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日至周二早上清涼 「立春」氣溫稍回升

天文台的九天天氣預報顯示，明日（28日）部份時間有陽光，料在17至21度之間。周四（29日）大致多雲，日間部份時間天色明朗，最低仍為17度，最高20度。周五（30日）及下周六（31日）均大致多雲，有一兩陣微雨，其中周六晚上天氣轉涼。周五最低17度，最高19度；周六則介乎16至20度。

下周日（2月1日）與下周一（2月2日）均早上清涼，日間部份時間天色明朗，最低氣溫分別在14度、15度，最高18及19度。下周二（2月3日）仍早上清涼，料介乎15至20度。下周三（2月4日）為二十四節氣的「立春」，氣溫稍回升至16至21度，料短暫時間有陽光。