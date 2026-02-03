天氣｜今早清涼市區約16度　日間大致天晴最高19度

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港今日（2月3日）早晚部份時間多雲。早上清涼，市區最低氣溫約16度，新界再低幾度；日間大致天晴，最高氣溫約19度；吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。



明日（4日）為二十四節氣的「立春」，明日部份時間有陽光。隨後一兩日較為潮濕，日間溫暖。周末期間風勢較大，氣溫逐步下降。



圖為截至2月3日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2月1日 天氣轉冷、清晨氣溫曾降至12度▼



+ 2

本周中後期漸轉潮濕 下周初氣溫漸降

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在今明兩日影響廣東沿岸，該區早上仍然清涼。隨著偏東氣流在本周中後期緩和，華南沿岸天氣較為潮濕，日間溫暖。預料一股東北季候風會在周末抵達華南沿岸，下周初該區風勢較大，氣溫逐步下降。

▼1月27日 沙田安景街公園12棵粉紅櫻花「爆開」▼



+ 67

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月2日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

「立春」翌日日間溫暖 下周日最低14度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（3日）仍早上清涼，日間乾燥，料介乎15至20度。周三（4日）為二十四節氣的「立春」，下周四（5日）均部份時間有陽光，最低均為17度，最高分別22及23度。周五（6日）日間溫暖，早上沿岸有薄霧，氣溫進一步回升至18至24度。

周六（7日）大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥，料部份時間有陽光，介乎17至21度。下周日（8日）及下周一（9日）早上清涼，最低均15度，最高分別20及19度。下周二（10日）短暫時間有陽光，料介乎16至20度。