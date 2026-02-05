天氣｜今早沿岸有薄霧　日間溫暖最高24度　周日跌至13度

廣東沿岸風勢微弱。天文台預測，本港今日（2月5日）大致天晴。早上沿岸有薄霧，最低氣溫約18度。日間溫暖，最高氣溫約24度，新界再高兩三度；吹輕微至和緩偏東風。天文台展望，明日（6日）日間溫暖，早晚沿岸有薄霧。周末期間風勢逐漸增強，氣溫顯著下降，星期日（8日）及星期一（9日）最低氣溫在13度左右。



圖為截至2月5日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2月3日 紫花風鈴木「染紫」奧海城對出空地▼



+ 24

今明早晚較為潮濕 冷鋒周六橫過

天文台指出，廣東沿岸今明兩日風勢微弱，早晚較為潮濕，日間溫暖。預料一道冷鋒會在星期六（7日）橫過華南沿岸地區，周末期間該區風勢逐漸增強，氣溫顯著下降。受冷鋒相關的東北季候風影響，下周初內陸地區早晚寒冷。

菲律賓以東熱帶風暴增強 命名「西望洋」

另外，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為西望洋。在上午五5時，熱帶風暴西望洋集結在馬尼拉之東南約1230公里，預料向西南偏西移動，時速約22公里，未來一兩日橫過菲律賓中南部一帶。

▼2月1日天氣轉冷▼



+ 2

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月5日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五最高25度 周六跌至最低16度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（6日） 早晚沿岸有薄霧及一兩陣微雨，日間溫暖，介乎19至25度。 周六（7日）大致多雲，初時有一兩陣微雨及能見度較低；日間短暫時間有陽光，稍後氣溫顯著下降，最低氣溫跌16度，與前一天最高相差9度，當日最高則為21度。

下周日（8日）及下周一（9日）早上相當清涼，最低分別13度及14度，最高分別19及17度。下周二（10日）至下周四（12日）均短暫時間有陽光，其中下周三（11日）初時有一兩陣微雨。下周二料介乎15至20度，下周三及下周四分別最低16及17度，最高分別為22及21度。下周五（13日）部份時間有陽光，日間乾燥，料介乎17至21度。