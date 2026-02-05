天氣過山車｜天文台料明溫暖最高25度　周日降至13度　情人節22度

天文台預測明日（6日)溫暖，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）日間最高25度；料一道冷鋒會在周六 (7日）早上橫過本港，晚上氣溫顯著下降，料午夜降至16度，到下周日（8日）早上市區跌至13度，新界再低幾度。天文台預測下周氣溫稍為回升，到下周六2月14日（年廿七）情人節，日間氣溫回升至22度。



明天的天氣：早晚沿岸有薄霧及一兩陣微雨

天文台今日（5日）表示，廣東沿岸明日風勢仍然微弱，日間溫暖，市區氣溫介乎19至25度；吹微風2級，部分時間有陽光，早晚沿岸有薄霧及一兩陣微雨。新界氣溫再高兩三度。

冷鋒周六早上橫過 一夜跌8度 周日市區早上降至13度

天文台預料一道冷鋒會在星期六（7日）早上橫過華南沿岸地區，該區風勢逐漸增強，晚上氣溫顯著下降。受冷鋒相關的東北季候風影響，本港下周初內陸地區早晚寒冷。

九天天氣預報顯示，周日料吹微風2級，漸轉東北風4至5級，高地間中6級；大致多雲，初時有一兩陣微雨及能見度較低；日間部分時間天色明朗，晚上氣溫顯著下降，市區料由日間21度，到午夜降至16度。

天文台預測接着周日（8日)早上，市區氣溫降至13度，早上相當清涼，日間回升至19度；吹東北風4級，初時間中5級，高地達6級，部分時間有陽光，日間乾燥。

天文台2月5日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫回升、急降再回升。（天文台圖片）

下周三最高22度 料初時有一兩陣微雨

天文台預測下周一（9日）仍然清涼，氣溫介乎14至17度，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。到下周二（10日)吹東風4級，初時間中5級，大致多雲，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎15至20度。下周三(11日）氣溫介乎17至22度，吹東北風3至4級，大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。

天文台2月5日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎13至25度。（天文台圖片）

東北季候風補充下周中期影響華南 下周四至六日間乾燥

天文台指一股東北季候風補充會在下周中期影響華南。下周四（12日）吹東至東北風4級，初時間中5級，短暫時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎16至21度；下周五（13日)吹

東風4級，部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎17至22度；下周六（14日）情人節，吹東風3至4級，部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎17至22度。

九天天氣預報顯示，明日及周六相對濕度較高，最高達95%；到周日（8日)相對濕度下限降至45%，其後逐漸回升，但到下周四至六又回落，降至約50%。

天文台2月5日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度較高，但2月8日日間乾燥。（天文台圖片）

另外，在晚上11時，熱帶風暴西望洋集結在馬尼拉之東南約910公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，橫過菲律賓中南部一帶。

