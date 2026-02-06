天氣｜今日早晚沿岸有薄霧及微雨　日間最高25度　明晚顯著降溫

廣東沿岸風勢微弱。天文台預測，本港今日（2月6日）大致多雲，早晚沿岸有薄霧及有一兩陣微雨。早上最低氣溫約19度。日間部份時間有陽光及溫暖，市區最高氣溫約25度，新界再高兩三度；吹微風。天文台展望，明日（7日）風勢逐漸增強，晚上氣溫顯著下降，星期日（8日）及星期一（9日）最低氣溫在13度左右，日間部份時間有陽光。



圖為截至2月5日清晨5時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2月4日立春 上環荷里活道公園2棵櫻花樹盛開▼



冷鋒明日橫過 下周初內陸地區早晚寒冷

天文台指出，廣東沿岸今日風勢仍然微弱，日間溫暖。預料一道冷鋒會在明日（7日）早上橫過華南沿岸地區，該區風勢逐漸增強，晚上氣溫顯著下降。受冷鋒相關的東北季候風影響，下周初內陸地區早晚寒冷。一股東北季候風補充會在下周中期影響華南。

此外，熱帶風暴西望洋會在今明兩日橫過菲律賓中南部一帶並逐漸減弱。在上午5時，西望洋集結在馬尼拉之東南約770公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里。

▼2月1日天氣轉冷▼



▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月6日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周日最低13度 情人節乾燥最低17度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（7日） 大致多雲，初時有一兩陣微雨及能見度較低；日間部份時間天色明朗，晚上氣溫顯著下降，最低氣溫跌16度，與前一天最高相差9度，當日最高則為21度。

下周日（8日）及下周一（9日）早上相當清涼，最低分別13度及14度，最高分別19及17度。下周二（10日）大致多雲，日間部份時間天色明朗，料介乎15至20度。

日下周三（11日）初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，氣溫回升至17至22度。下周四（12日）至下周六（14日）的情人節，均短暫或部份時間有陽光，日間乾燥；最低氣溫介乎16及17度，最高在21或22度。