天氣｜今日早晚沿岸有薄霧及微雨 日間最高25度 明晚顯著降溫
撰文：蕭通
出版：更新：
廣東沿岸風勢微弱。天文台預測，本港今日（2月6日）大致多雲，早晚沿岸有薄霧及有一兩陣微雨。早上最低氣溫約19度。日間部份時間有陽光及溫暖，市區最高氣溫約25度，新界再高兩三度；吹微風。天文台展望，明日（7日）風勢逐漸增強，晚上氣溫顯著下降，星期日（8日）及星期一（9日）最低氣溫在13度左右，日間部份時間有陽光。
▼2月4日立春 上環荷里活道公園2棵櫻花樹盛開▼
+9
冷鋒明日橫過 下周初內陸地區早晚寒冷
天文台指出，廣東沿岸今日風勢仍然微弱，日間溫暖。預料一道冷鋒會在明日（7日）早上橫過華南沿岸地區，該區風勢逐漸增強，晚上氣溫顯著下降。受冷鋒相關的東北季候風影響，下周初內陸地區早晚寒冷。一股東北季候風補充會在下周中期影響華南。
此外，熱帶風暴西望洋會在今明兩日橫過菲律賓中南部一帶並逐漸減弱。在上午5時，西望洋集結在馬尼拉之東南約770公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里。
▼2月1日天氣轉冷▼
+2
▼天文台九天天氣預報▼
周日最低13度 情人節乾燥最低17度
天文台的九天天氣預報顯示，明日（7日） 大致多雲，初時有一兩陣微雨及能見度較低；日間部份時間天色明朗，晚上氣溫顯著下降，最低氣溫跌16度，與前一天最高相差9度，當日最高則為21度。
下周日（8日）及下周一（9日）早上相當清涼，最低分別13度及14度，最高分別19及17度。下周二（10日）大致多雲，日間部份時間天色明朗，料介乎15至20度。
日下周三（11日）初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，氣溫回升至17至22度。下周四（12日）至下周六（14日）的情人節，均短暫或部份時間有陽光，日間乾燥；最低氣溫介乎16及17度，最高在21或22度。
天氣過山車｜天文台料明溫暖最高25度 周日降至13度 情人節22度天氣｜今早沿岸有薄霧 日間溫暖最高24度 周日跌至13度上環櫻花立春滿開 天文台料冷鋒周六殺到 市區氣溫一夜跌8度立春天氣｜今早清涼 初時有一兩陣微雨 日間最高21度立春後氣溫回升 天文台再調低周日預測 市區降至13度、一區8度