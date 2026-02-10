天氣｜今日介乎16至20度　早上清涼有一兩陣微雨

東北季候風正影響廣東沿岸，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港今日（2月10日）大致多雲。早上清涼及有一兩陣微雨，下午部份時間天色明朗。氣溫介乎16至20度。吹和緩東風，初時風勢間中清勁。天文台展望，明日（11日）日間部份時間有陽光，隨後一兩日風勢較大。



圖為截至2月10日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

周末至下周初日間溫暖 早晚較為潮濕

天文台指出，現時影響華南沿岸的東北季候風會在今明兩日逐步緩和，該區氣溫回升。一股清勁的偏東氣流會在本周後期影響廣東沿岸。預料周末至下周初廣東地區天色大致良好，日間溫暖，早晚較為潮濕。

圖為天文台截至2月10日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

情人節最高24度 大年初一及初二大致多雲

天文台的九天天氣預報顯示，明日（11日） 大致多雲，初時部份地區能見度較低，日間部份時間有陽光及溫暖，料介乎18至24度。 周四（12日）及周五（13日）短暫或部份時間有陽光，最低分別17及18度，最高21及23度。

周六（14日）情人節及下周日（15日）均部份時間有陽光，早晚局部地區能見度較低，日間溫暖。最低氣溫分別為18及19度，最高分別24及25度

下周一（16日）大致多雲，早晚沿岸有薄霧，日間部份時間有陽光及溫暖，料介乎19至24度。下周二（17日）的大年初一及下周三（18日）的的大年初二，均大致多雲、日間短暫時間有陽光，同介乎19至23度。 其中，大年初一早晚沿岸有薄霧；大年初二亦為二十四節氣的「雨水」，料當日初時局部地區能見度較低。