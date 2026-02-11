天氣｜今日大致多雲 日間溫暖約24度 未來一兩日風勢較大
撰文：蕭通
一道雲帶正覆蓋廣東沿岸。天文台預測，本港今日（2月11日）大致多雲，日間部份時間有陽光及溫暖，最高氣溫約24度；吹輕微至和緩東北風。天文台展望，未來一兩日風勢較大。周末至下周初日間溫暖，早晚較為潮濕。農曆新年假期氣溫稍為下降。
▼2月6日 機場島櫻花海岸櫻花盛開▼
將受東北季候風影響 曆新年假期氣溫稍降
天文台指出，隨著覆蓋廣東沿岸的雲帶轉薄，今日該區氣溫回升。一股清勁的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸。而該偏東氣流會在周末期間緩和，廣東地區天色大致良好，日間溫暖，早晚較為潮濕。預料東北季候風會在下周初至中期影響華南，該區氣溫稍為下降，雲量增多。
▼2月3日 紫花風鈴木「染紫」奧海城對出空地▼
▼天文台九天天氣預報▼
情人節最高24度 大年初一至初三大致多雲
天文台的九天天氣預報顯示，明日（12日）及周五（13日）部份時間有陽光，最低均為18度，最高分別22及23度。周六（14日）情人節亦部份時間有陽光，日間溫暖，料介乎19至24度。下周日（15日）
周六（14日）情人節至下周一（16日）均部份時間有陽光，日間溫暖，最低氣溫均為19度，最高分別24及25度。其中，下周日（15日）早晚沿岸有薄霧，下周一則早上沿岸有薄霧。
下周二（17日）大年初一至下周四（19日）的年初三均大致多雲，年初一及年初二（18日）均介乎18至22度。大年初二亦為二十四節氣的「雨水」，料當日初時局部地區能見度較低。下周四則介乎17至22度。
