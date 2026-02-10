農曆新年｜縱經去年極端天氣摧殘　桃花大王財叔：今年桃花最靚！

歲晚將至，錦田財記花園內的工人為桃花最後檢查，再逐一送到商場、大公司等熟客手中。人稱「桃花大王」的老闆「財叔」郭財添指着枝頭上的花蕊，自豪地展示那株作價四萬元、被滙豐總行預訂的桃花。今年天公造美，溫度正好，務農數十載的他說：「今年係桃花最靚嘅一年！」



這抹鮮紅背後卻是與老天爺的博弈—— 去年香港的極端天氣重創花田，多株桃花及幼苗毀於一旦，導致今年供不應求，財記花園僅能滿足熟客訂單。面對貨源短缺、田租、人手成本飆升的壓力，財叔僅微調售價，並以一貫的從容笑對盈虧：「求其啦，有得玩咪算數囉。」對這位明年迎來八十大壽、處於半退休狀態的桃花大王來說，能看着親手栽種的桃花鮮紅燦爛，那份與花共舞的樂趣，早已遠超帳簿上的銀碼。



財叔自豪地展示一株全場最大、已被滙豐總行預訂的桃花。（夏家朗攝）

面對極端天氣，財叔以其一貫的從容面對。（夏家朗攝）

臨近歲晚，財記花園繼續有不少人趕工。（夏家朗攝）

桃花大王：今年係桃花最靚嘅一年！

冬日的陽光灑在田野，桃花枝頭含苞待放。一眾工人戴着太陽帽，俐落地爬上鐵梯，細心檢查那粉紅的花蕾。財記花園的老闆、人稱「桃花大王」的財叔，悠然穿梭於桃林窄巷間，臉上掛着比陽光還燦爛的笑容。他說今年天氣好，溫度適合開花，桃花格外漂亮。

種咗咁多年桃花，今年係最靚嘅一年！好靚，鮮紅燦爛！ 桃花大王財叔

財叔近年把生意漸漸傳承給兒子，較以往甚少下田工作。他笑言：「做得耐都攰㗎…… 不過個仔技術未夠，要幫佢先得㗎。」

財叔說今年天氣好，溫度適合開花，桃花格外漂亮。（夏家朗攝）

商場、大公司訂單反升 最大桃花成滙豐總行囊中物

財記的生意有賴一眾熟客，不少大公司及商場會提早向他們訂購桃花。下星期便是農曆新年，陸續有客戶到財記割花，亦有近20株桃花已送遞到客戶手中。財叔預計可賣出300棵桃花，售1千元至6萬元不等，今年來自大公司的訂單比去年更多。

今年可能啲花靚吖嘛，我哋都唔夠賣…… 桃花旺吖嘛，生意、做咩都旺。家庭都會擺出嚟，希望身體健康、旺財，咩都有。 桃花大王財叔

財叔最引以自豪的是全場最大、作價約4萬元的一株桃花，上面掛有一個寫着「滙豐」的識別牌。財叔說：「呢棵滙豐總行訂咗㗎。」

79歲的財叔依舊精神奕奕。（夏家朗攝）

歷經極端天氣後的紅粉奇蹟

這份「最靚」的收成得來不易。去年，香港的天氣猶如坐過山車，熱帶氣旋警告破紀錄發出14次，更有5場黑雨傾盆而下。財叔感慨，極端天氣曾無情摧毀了五、六株十多呎高的巨型桃花，無數小花苗更被浸死。面對大自然的威力，他顯得十分豁達。

冇辦法㗎啦，夠賣就得啦。啲細嘅浸死咗，最多出年咪少啲花囉。 桃花大王財叔

正因貨量受天氣影響而減少，目前財記的桃花已幾近售罄，僅能優先供應予老客戶，未能再接新客戶的訂單。

貨量受天氣影響而減少，目前財記的桃花已幾近售罄，僅能優先供應予老客戶，無暇再接新單。（夏家朗攝）

成本上漲僅加價數個百分點：有得玩咪算數囉

除了天災，經營壓力同樣沉重。田租高達10多20萬元，加上人工、肥料及農藥成本連年飆升。然而，財叔今年僅象徵式加價數個百分點。被問到收支能否平衡，他淡然一笑：「各樣嘢打埋，我哋都係攞份人工㗎咋…… 求其啦，過吓日、有得玩咪算數囉。」

這一年以來，除了下田工作、付出勞力之外，財叔還得面對成本上漲。（夏家朗攝）

受天氣影響，他們的貨量較往年少。（夏家朗攝）

明年迎八十大壽 財叔不逐名利的「桃花緣」

在香港這樣的煩囂都市務農，財叔身上卻散發出一種罕見的淡定與悠閒。他透露，財記已有2、30年未曾進駐年宵市場。對他而言，擺年宵是一場高風險的博弈：既要加大貨量，又要額外聘用人手。一旦花期與銷情失準，桃花賣不完，最終只能眼睜睜看着心血被丟棄。所以，他寧願只做熟客，「夠做就算數」。

財叔明年迎來80歲大壽，他自言現時已「半退休」僅從旁協助，由兒子當主力，把種植桃花的手藝傳承下去。

財叔明年迎來80歲大壽，他自言現時已「半退休」僅從旁協助，由兒子當主力，把種植桃花的手藝傳承下去。（夏家朗攝）