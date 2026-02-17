年初一天氣｜今日初時有微雨　氣溫稍降最高22度　明後日早上清涼

今日（2月17日）為大年初一，天文台指與冷鋒相關的東北季候風正影響廣東沿岸地區，同時一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港今日大致多雲，初時有一兩陣微雨，部份地區能見度頗低，日間最高氣溫約22度；吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。天文台展望，年初二（18日）及年初三（29日）早上清涼，日間短暫時間有陽光。隨後兩三日日間溫暖。



圖為截至2月17日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。

受東北季候風影響 今日雲量較多

天文台指出，一股清勁至強風程度的東北季候風會在農曆新年假期期間影響華南沿岸，今日該區雲量較多，氣溫稍為下降，年初二及年初三早上清涼，日間天色較為明朗。預料季候風會在本周後期緩和，周末期間廣東沿岸地區風勢微弱，日間溫暖。

圖為天文台截至2月17日清晨5時50分更新的九天天氣預報。

初三及初四乾燥 周末期間日間溫暖

天文台的九天天氣預報顯示，明日（18日）為大年初二，亦為二十四節氣的「雨水」，與周四（19日）大年初三均大致多雲、早上清涼，同介乎17至22度；其中年初三料日間乾燥。

周五（20日）年初四至下周日（22日）的年初六，均部份時間有陽光。其中周五日間乾燥，料介乎18至23度；周六（21日）料在19至24度之間。下周日料日間溫暖，進一步升至20至26度。

下周一（23日）為「人日」，與下周二（24日）同大致多雲、有一兩陣微雨，均介乎20至23度。下周三（25日）仍大致多雲，最高仍為23度，最低19度。