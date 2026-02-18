年初二天氣｜賀歲煙花將上演　天文台料大致多雲　早上清涼約17度

今日（2月18日）為大年初二，以「馬到功成耀香江」為主題的農曆新年煙花匯演，晚上8時將在維港上空上演，預定合共8幕、歷時23分鐘。不過，天文台指一道雲帶覆蓋該區，預測本港今日大致多雲。今日也是二十四節氣的「雨水」，但天文台未預測今日有雨。



天文台指出，東北季候風正影響廣東沿岸，預測本港今日早上清涼，日間短暫時間有陽光及乾燥，相對濕度最低約55%，氣溫介乎17至22度；吹和緩至清勁東至東北風。天文台展望，明日（19日）年初三早上清涼，風勢頗大，日間短暫時間有陽光。



圖為截至2月18日清晨5時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2月15日年廿八 維園年宵市場人流眾多▼



+ 12

東北季候風將逐漸緩和 本周後期日間溫暖

天文台指出，受一股清勁至強風程度的東北季候風影響，年初二及年初三華南沿岸早上清涼，日間短暫時間有陽光。隨著季候風逐漸緩和，本周後期至周末期間廣東地區日間溫暖。預料一股偏東氣流會在下周初影響華南沿岸，該區雲量增多。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月18日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼2月10日 市面不少地方洋溢新年氣氛▼



+ 13

下周連日多雲有微雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（19日）為大年初三，料大致多雲，早上清涼，日間短暫時間有陽光及乾燥，介乎17至22度。周五（20日）年初四至下周日（22日）的年初六，均部份時間有陽光。其中周五日間乾燥，料介乎18至24度；周六（21日）料在19至24度之間。下周日料日間溫暖，進一步升至20至26度。

下周一（23日）為「人日」，與下周二（24日）同大致多雲、有一兩陣微雨，均介乎21至24度。下周三（25日）與下周四（26日）仍大致多雲，最高仍為24度、最低20度，其中下周四有一兩陣微雨。