赤口天氣｜今早市區約18度　日間乾燥最高22度　未來幾天日間溫暖

今日（2月18日）為大年初三「赤口」。天文台指出，東北季候風正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港地區大致多雲，日間部份時間有陽光及乾燥，相對濕度最低約55%，氣溫介乎18至22度；吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。天文台展望，明日（20日）年初四及周末期間部份時間有陽光，日間溫暖。下周初大致多雲。



圖為截至2月19日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2月15日年廿八 維園年宵市場人流眾多▼



+ 12

下周受較潮濕偏東氣流影響

天文台指出，一股清勁至強風程度的東北季候風會在今日影響廣東沿岸，該區早上仍然較涼。隨著季候風緩和，明日及周末期間廣東地區日間溫暖。預料一股較潮濕的偏東氣流會在下周初影響華南沿岸，該區雲量增多。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月19日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼2月4日立春 上環荷里活道公園2棵櫻花樹盛開▼



+ 9

「人日」起連日多雲有微雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（20日）年初四至下周日（22日）的年初六，均部份時間有陽光及日間溫暖，其中明日乾燥，料介乎19至25度。周六（21日）及周日最低均20度，最高分別25及26度。

下周一（23日）為「人日」，至下周四（26日）均大致多雲，有一兩陣微雨，最低氣溫介乎21及20度、最高在24及25度。下周五（27日） 仍大致多雲，早晚有一兩陣雨，沿岸有薄霧，料介乎21至25度。