年初四開工日部分時間有陽光　天文台料下周一有一兩陣微雨

天文台今日（19日）表示，現時影響廣東沿岸的東北季候風會逐漸緩和，未來兩三日該區日間溫暖，預測明日（20日）年初四開工日，部分時間有陽光，日間乾燥，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）介乎19至24度。



天文台預料較潮濕的偏東氣流會在下周初至中期影響華南沿岸，該區雲量增多及有微雨；而一道低壓槽會在下周後期影響華南。九天天氣預報顯示，下周一（23日）年初七「人日」起有一兩陣微雨，到近下周末有幾陣雨，初時沿岸有薄霧。



2月19日年初三「赤口」，大批善信一早到大圍車公廟參拜，有人買大型風車冀行大運。（夏家朗攝）

明日（20日)年初四開工日，天文台預測吹東至東北風3至4級，部分時間有陽光，日間乾燥，市區氣溫介乎19至24度，相對濕度介乎55%至85%。周六（21日)天氣相若，吹東至東南風2至3級，部分時間有陽光，日間溫暖，氣溫稍高至介乎20至25度。

天文台料周日（22日)吹東至東南風3級，大致多雲，不過日間部分時間有陽光及溫暖，早上部分地區能見度較低，氣溫介乎20至26度。

天文台2月19日年初三下午4時半更新九天天氣預報，料2月底日間溫暖，23日起至月底都有雨。（天文台圖片）

料下周一至四大致多雲 有一兩陣微雨

下周為冬季最後一周，天文台預測下周一（23日）年初七「人日」吹東風4至5級，高地間中6級，大致多雲，有一兩陣微雨，市區氣溫稍降，料介乎20至23度。下周二（24日）料大致多雲，有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗，氣溫回升至介乎21至24度。下周三及四（25日及26日)氣溫都介乎21至24度，大致多雲，有一兩陣微雨，周三初時部分地區能見度較低。

天文台2月19日年初三下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎19至26度。（天文台圖片）

受到低壓槽影響，天文台預測下周五（27日）多雲，有幾陣雨，早晚沿岸有薄霧，市區氣溫介乎22至25度；下周六（28日）天氣相若，初時沿岸有薄霧。