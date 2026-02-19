年初四開工日部分時間有陽光 天文台料下周一有一兩陣微雨
撰文：倪清江
出版：更新：
天文台今日（19日）表示，現時影響廣東沿岸的東北季候風會逐漸緩和，未來兩三日該區日間溫暖，預測明日（20日）年初四開工日，部分時間有陽光，日間乾燥，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）介乎19至24度。
天文台預料較潮濕的偏東氣流會在下周初至中期影響華南沿岸，該區雲量增多及有微雨；而一道低壓槽會在下周後期影響華南。九天天氣預報顯示，下周一（23日）年初七「人日」起有一兩陣微雨，到近下周末有幾陣雨，初時沿岸有薄霧。
明天的天氣：開工日部分時間有陽光 日間乾燥
明日（20日)年初四開工日，天文台預測吹東至東北風3至4級，部分時間有陽光，日間乾燥，市區氣溫介乎19至24度，相對濕度介乎55%至85%。周六（21日)天氣相若，吹東至東南風2至3級，部分時間有陽光，日間溫暖，氣溫稍高至介乎20至25度。
天文台料周日（22日)吹東至東南風3級，大致多雲，不過日間部分時間有陽光及溫暖，早上部分地區能見度較低，氣溫介乎20至26度。
料下周一至四大致多雲 有一兩陣微雨
下周為冬季最後一周，天文台預測下周一（23日）年初七「人日」吹東風4至5級，高地間中6級，大致多雲，有一兩陣微雨，市區氣溫稍降，料介乎20至23度。下周二（24日）料大致多雲，有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗，氣溫回升至介乎21至24度。下周三及四（25日及26日)氣溫都介乎21至24度，大致多雲，有一兩陣微雨，周三初時部分地區能見度較低。
+8
受到低壓槽影響，天文台預測下周五（27日）多雲，有幾陣雨，早晚沿岸有薄霧，市區氣溫介乎22至25度；下周六（28日）天氣相若，初時沿岸有薄霧。
赤口天氣｜今早市區約18度 日間乾燥最高22度 未來幾天日間溫暖年初三「赤口」早上清涼 天文台料下周一「人日」起有一兩陣微雨年初二天氣｜賀歲煙花將上演 天文台料大致多雲 早上清涼約17度年初一天氣｜今日初時有微雨 氣溫稍降最高22度 明後日早上清涼最熱除夕｜天文台下午錄得最高氣溫27.9度 打破農曆新年除夕紀錄