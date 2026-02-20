年初四天氣｜今日大致多雲最高24度　周末期間日間溫暖

今日（2月20日）為大年初四。天文台指出，影響廣東沿岸的東北季候風正逐漸緩和，預測本港今日大致多雲，早上市區最低氣溫約18度。日間部份時間有陽光及乾燥，相對濕度最低約55%，市區最高氣溫約24度，新界再高一兩度；吹輕微至和緩東至東北風。天文台展望，周末期間部份時間有陽光，日間溫暖。下周初至中期大致多雲及較為潮濕。



圖為截至2月20日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2月15日年廿八 維園年宵市場人流眾多▼



+ 12

下周受較潮濕偏東氣流影響

天文台指出，現時影響廣東沿岸的東北季候風會逐漸緩和，未來一兩日該區日間溫暖。預料較潮濕的偏東氣流會在下周初至中期影響華南沿岸，該區雲量增多及有微雨。而一道低壓槽會在下周後期影響華南。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月20日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼2月4日立春 上環荷里活道公園2棵櫻花樹盛開▼



+ 9

「人日」起連日多雲有微雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（21日）及下周日（22日）均部份時間有陽光及日間溫暖，最低均20度，最高分別25及26度；其中周日早上部份地區能見度較低。

下周一（23日）為「人日」 ，至下周四（26日）均大致多雲，有一兩陣微雨，最低氣溫介乎21及20度、最高在23至25度之間。下周五（27日） 及下周六（28日）多雲、有幾陣雨，沿岸有薄霧，最低分別的22及21度，最高均25度。