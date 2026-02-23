人日天氣｜今早局部地區能見度頗低　晚有一兩陣微雨　最高24度

今日（2月23日）為「人日」。天文台指出，一股偏東氣流正逐漸影響廣東東部沿岸。本港方面，今早橫瀾島的能見度曾下降至2,000米以下。天文台預測，本港今日大致多雲，早上部份時間天色明朗，局部地區能見度頗低。氣溫介乎20至24度，晚上有一兩陣微雨。吹微風，漸轉吹和緩至清勁偏東風，高地間中吹強風。天文台展望，未來兩三日早晚較為潮濕，日間溫暖。本周後期間中有驟雨。



圖為截至2月23日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

未來兩三日較為潮濕溫暖

天文台指出，預料偏東氣流會在未來兩三日持續影響華南沿岸，該區天氣較為潮濕，日間溫暖。隨著一道低壓槽在本周中期於華中發展並逐漸靠近廣東沿岸地區，本周後期該區間中有驟雨，局部地區可能有雷暴。而一股東北季候風會在下周初逐漸影響華南，該區氣溫稍為下降。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月23日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至元宵節均有雨 下周初氣溫稍降

天文台的九天天氣預報顯示，明日（24日）及周三（25日）均大致多雲，初時有一兩陣微雨，短暫時間有陽光及溫暖，最低均21度，最高分別25及26度；其中周三初時部份地區能見度較低。周四（26日）及周五（27日）均多雲，同介乎21至25度。其中周四有一兩陣微雨；周五有幾陣驟雨，部份地區能見度較低。

周六（28日）多雲，間中有驟雨，料在21至24度之間。下周日（3月1日）至下周二（3月3日）的元宵節均大致多雲。其中周日料有幾陣驟雨，下周一（3月2日）則有一兩陣雨，最高粗23度，最低分別20及19度。元宵節初時有一兩陣微雨，料氣溫稍微回落至18至22度。