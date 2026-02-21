天文台預測下周初有微雨並轉潮濕　周四起暫別陽光　迎接煙雨3月

天文台今日（2月21日）指出，廣東沿岸明日（22日，星期日）風勢微弱，日間溫暖，早上能見度較低；預料偏東氣流會在下周初至中期持續影響華南沿岸，該區雲量增多及有微雨，天氣潮濕，下周一（23日)年初七大致多雲，有一兩陣微雨，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）介乎20至23度，其後兩日氣溫稍升，周三（25日）最高26度。



天文台指受一道低壓槽影響，下周後期華南有幾陣驟雨，料下周四（26日)起暫別陽光，迎接煙雨三月，由下周五（27日)至3月2日有幾陣驟雨，未來九日相對濕度最高升至95%。



內地一連九日的農曆新年長假進入倒數，2月21日年初五，大批內地旅客一早到油麻地警署參觀及打卡。（黃寶瑩攝）

明天的天氣：早上局部地區能見度較低 日間溫暖

天文台預測明明（22日)吹東至東南風2至3級，大致多雲，早上局部地區能見度較低，日間部分時間有陽光及溫暖，市區氣溫介乎20至25度。下周一（23日)風力增強，吹東風4至5級，高地間中6級，大致多雲，有一兩陣微雨，最高23度。

2月21日清晨，將軍澳有一層霧加煙霞，能見度較低。

九天天氣預報顯示，預測下周二（24日）大致多雲，初時有一兩陣微雨，下午短暫時間有陽光及溫暖，市區氣溫介乎21至25度；到下周三（25日）風力又料增強，吹東至東北風4級，稍後離岸間中5級，大致多雲，有一兩陣微雨，初時部分地區能見度較低，日間短暫時間有陽光及溫暖，最高26度。

天文台2月21日年初五下午4時半更新九天天氣預報，料2月底日間溫暖，23日起至3月初都有雨。（天文台圖片）

天文台2月21日年初五下午4時半更新九天天氣預報，市區氣溫介乎19至26度。（天文台圖片）

天文台預測下周四（26日）起受到低壓槽影響，天色轉差，料多雲，有一兩陣微雨，氣溫稍降，氣溫介乎21至24度。下周五 ( 27日）也是多雲，有幾陣驟雨，早晚部分地區能見度較低，氣溫介乎22至25度。下周六（28日)為今個冬季最後一日，料吹東風4級，稍後離岸5級，仍然多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區能見度較低，氣溫介乎21至24度。

天文台2月21日年初五下午4時半更新九天天氣預報，料2月底至3月初較為潮濕，相對濕度最高95%。（天文台圖片）

3月起踏入春季，天文台預測3月1日吹東風4至5級，高地間中6級，3月2日吹東至東北風4至5級，兩日料均大致多雲，有一兩陣驟雨，氣溫介乎19至23度。

九天天氣預報顯示，未來九日頗潮濕，相對濕度最高95%，下周中期開始下限在70%或以上。