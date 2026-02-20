天文台料下周一起有微雨　下周後期雨勢較大　3月首日氣溫回落

踏入冬末春初，天文台今日（2月20日)預測下周一（23日）起，有一兩陣微雨，而一道低壓槽會在下周後期影響華南，該區有幾陣驟雨，料下周五（27日)及周六（28日）雨勢較大。



天文台指出，隨着東北季候風緩和，風勢轉為微弱，預料今日至周末期間部分時間有陽光及溫暖，最高氣溫回升達26度左右。 春初乍暖還寒，天文台預測3月1日轉吹東至東北風4至5級，有一兩陣雨，氣溫下跌，市區（以天文台尖沙咀總部計）介乎19至23度。



農曆新年期間不少內地旅客來港露營，2月20日年初四，西貢鹹田灣營地中午仍有數十個帳篷。（梁鵬威攝）

農曆新年期間不少內地旅客來港露營，2月20日年初四，西貢鹹田灣營地中午仍有數十個帳篷。（梁鵬威攝）

農曆新年期間不少內地旅客來港露營，2月20日年初四中午，西貢鹹田灣營地有人剛到紮營，有人執拾離開。（梁鵬威攝）

農曆新年期間不少內地旅客來港露營，2月20日年初四中午，西貢鹹田灣營地有人剛到紮營，有人執拾離開。（梁鵬威攝）

+ 1

天文台科學主任（胡灼權 謝威寶 呂旭昇 黃逸雋 陳玉葆）今日在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《冬末不太冷，歲晚添溫暖》文章，回顧今冬（去年12月至今年2月)天氣。文章指在剛剛過去的情人節、年廿八及農曆新年除夕（2月14日至16日），廣東沿岸風勢微弱，陽光充沛，天氣相當溫暖，天文台於這三天錄得最高氣溫25.8度、26.9度及27.9度，分別是自1884年有記錄以來第三暖的情人節、其中一個最暖的年廿八，以及最暖的農曆新年除夕。

隨着一道冷鋒於年初一（17日）初時橫過廣東沿岸，受與其相關的東北季候風及雲帶影響，當日日間本港大部分地區氣溫較前一日的除夕低7至9度。雖然年初二和年初三早上仍然較涼，市區最低氣溫在17、18度左右，但日間天色大致良好，最高氣溫亦有22、23度。

農曆新年除夕（2月16日）本港多處地區氣溫上升至約28度或以上。位於尖沙咀的天文台總部錄得最高氣溫27.9度，新界石崗更錄得31.4度。（天文台圖片）

文章指，截至2月中旬，今冬香港平均氣溫較正常高，而雨量較正常少，這跟天文台在去年11月尾發布的冬季季度預報基本吻合。今個冬季香港天氣整體比較暖，主要原因包括：

(1) 在氣候變暖的背景下，香港冬季氣溫有顯著的長期上升趨勢，大大提高了近年冬季氣溫出現「正常至偏高」的機率；



(2) 在12月至2月中旬的大部分時間，華中上空約5至10公里高度的大氣中高層維持着比氣候平均更強的反氣旋環流，有利下沉氣流維持，令雲量減少，地表獲得的太陽輻射因而偏多。在這背景下，即使有冷空氣自西伯利亞出發，經華北向南擴散至華中和華南，在南下過程中亦會因長時間受日照加熱而增溫。因此，今年冬季由於華中及華南地區整體偏暖，最終導致冬季季候風在抵達華南沿岸時，強度因中途回暖而相對減弱。但是，其較為乾燥的特性仍然得以保留，這亦解釋了為何華南沿岸地區今年冬季整體雨量偏少。



▼2月10日 維港上空「開天」▼



+ 4

文章特別提到，在2月上旬至中旬，菲律賓以東海域的大氣低層出現了氣旋式環流，有利一個低壓區於2月4日在該區發展，最終增強為熱帶風暴「西望洋」。2月份有熱帶風暴在菲律賓以東海域形成的情況並不常見，自1961年以來僅有四個熱帶風暴於2月期間在菲律賓以東海域形成。

明天的天氣：部分時間有陽光 日間溫暖

天文台預測未來一兩日廣東地區風勢微弱，日間溫暖，早晚較為潮濕。預料偏東氣流會在下周初至中期持續影響華南沿岸，該區雲量增多及有微雨，天氣潮濕。九天天氣預報顯示，明日（21日）部分時間有陽光，日間溫暖，市區氣溫介乎19至25度；周日（22日)部分時間有陽光，早上局部地區能見度較低，日間溫暖，市區氣溫最高26度。

天文台2月20日年初四下午4時半更新九天天氣預報，料2月底日間溫暖，23日起至月底都有雨。（天文台圖片）

下周一「人日」起有一兩陣微雨 下周二市區最高26度

天文台預測下周一（23日）年初七「人日」起有一兩陣微雨。周一風加增強，吹東風4至5級，高地間中6級，大致多雲，有一兩陣微雨，市區氣溫回落至介乎19至23度；到下周二（24日）初時有一兩陣微雨，下午部分時間有陽光及溫暖，氣溫介乎21至26度；到下周三及四（25及26日）有一兩陣微雨，氣溫介乎21至24度，周三初時部分地區能見度較低。

天文台2月20日年初四下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎19至26度。（天文台圖片）

天文台2月20日年初四下午4時半更新九天天氣預報，料2月底日間溫暖，較為潮濕。（天文台圖片）

低壓槽下周後期影響華南 下周五六料有幾陣驟雨

天文台料一道低壓槽會在下周後期影響華南，該區有幾陣驟雨。下周五（27日）吹東南風3至4級，多雲，有幾陣驟雨，早晚部分地區能見度較低，氣溫介乎22至25度，到下周六（28日）吹東風4級，稍後離岸5級，多雲，有幾陣雨，初時部分地區能見度較低，氣溫稍降，介乎21至24度。

+ 13

3月1日春天開始反轉吹東至東北風

其後周日3月1日為春天開始（3月至5月），天文台料轉吹東至東北風4至5級，大致多雲，有一兩陣雨，氣溫比2月28日為低，介乎19至23度。

在《冬末不太冷，歲晚添溫暖》文章中，科學主任指下周後期華南甚或受雷暴影響，但現時電腦模式預測的雨區範圍、雨量以至是否有雷暴發生仍有分歧。隨著華南步入春天，冷暖氣流交替頻繁，提醒市民要留意天氣變化。