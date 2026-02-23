天文台料周六局部地區或有雷暴　元宵節後「倒春寒」　一夜跌6度

【天文台／HKO／年初七人日／明天的天氣／月食／元宵節】今日（2月23日）是年初七「人日」，天文台預料一道低壓槽會在本周後期至下周初影響華南，本港間中有驟雨，預測周六（28日）局部地區可能有雷暴；而受一股東北季候風影響，下周初至中期華南仍有幾陣雨，氣溫稍為下降，預測市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）會在下周二（3月3日）正月十五元宵節後有較大跌幅，一夜間下降6度，下周三（4日）早上降至18度，現「倒春寒」情況。



元宵節入夜後本港上空月全食，全食時月亮變成「血月」，不過九天天氣預報顯示，當日大致多雲，有幾陣雨，恐無緣看到這天文現象，下次要等到2028年12月31日除夕夜。



天文台2月23日預測，2月28日星期六局部地區可能有雷暴。(資料圖片)

明天的天氣：初時有一兩陣微雨 下午短暫時間有陽光及溫暖

一股清勁至強風程度的偏東氣流今日正影響廣東沿岸。天文台表示，偏東氣流會在未來兩三日為華南沿岸帶來較為潮濕的天氣，該區日間溫暖，預測明日（2月24日）大致多雲，初時有一兩陣微雨，下午短暫時間有陽光及溫暖，市區氣溫介乎21至25度；周三（25日)同樣大致多雲，早晚有一兩陣微雨，部分地區能見度較低，日間短暫時間有陽光及溫暖，氣溫最高升至26度；到周四（26日）大致多雲，有幾陣微雨，早晚部分地區能見度較低，氣溫介乎21至25度。

▼2月12日 元宵綵燈展亮燈▼



+ 9

低壓槽殺到 周五起有雨 料周六風力增強、間中有驟雨

受到南下低壓槽影響，天文台料周五（2月27日）起天色明顯轉差，吹東南風3級，多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區能見度較低，市區氣溫介乎21至25度；周六（28日)天氣較差，吹東至東南風4至5級，稍後高地間中6級，多雲，間中有驟雨，局部地區可能有雷暴，氣溫介乎21至24度。

天文台2月23日上午11時半更新九天天氣預報，料2月27日起至3月初都有驟雨。（天文台圖片）

天文台2月23日上午11時半更新九天天氣預報，料未來9日市區氣溫介乎18至26度。（天文台圖片）

東北季候風下周初影響本港 下周三市區降至18度

天文台料而受一股東北季候風影響，下周初至中期華南仍有幾陣雨，氣溫稍為下降。下周日（3月1日)正式踏入春季，天文台料當日吹東至東南風4級，初時間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎21至25度；下周一（2日)同樣大致多雲，有幾陣驟雨。

下周二( 3日）為正月十五元宵節，天文台料天氣欠佳，吹東至東北風4級，大致多雲，有幾陣雨，市區氣溫介乎20至24度；到下周三（4日）較為清涼，氣溫降至介乎18至22度，吹東至東北風4級，間中5級，大致多雲，有一兩陣雨。

自動分區天氣預報顯示，元宵節下午市區氣溫可能升至25度，新界地區再高一兩度，但到翌日早上7時，市區降至19度，一夜跌6度，沙田、上水、打鼓嶺和石崗降至17度。

天文台2月23日上午11時半更新九天天氣預報，料2月24日起較為潮濕。（天文台圖片）

元宵節料多雲有雨難看到月全食 下次要等到2028年除夕

今年元宵節較為特別，傍晚至晚上本港上空將再次出現月全食，可以肉眼直接觀賞月全食過程，面向東方而沒有障礙物的地點都適合觀賞這次月食。

不過能否看到視乎天氣情況，按天文台今日公布的預測，當日將大致多雲，有幾陣雨，較大可能會阻礙觀賞。根據太空館資料，這次月全食過後，在本港只會有機會看到兩次半影月食和一次月偏食，下次出現月全食要等到2028月12月31日除夕晚上。

香港天文台表示，今年的元宵佳節正月十五（3月3日，周二）傍晚至晚上，本港上空將再次出現月全食。（天文台圖片）

月亮將「帶食而出」 「血月」維持一小時

天文台上周五（20日）公布，今次月食會在月出前開始，因此月亮會「帶食而出」。當晚月出時間為下午6時22分，月出前部分月球已經進入地球本影。下午7時4分，月球完全進入地球本影，即月全食開始。食甚時間為下午7時34分，至下午8時3分月球開始離開地球本影。

月全食階段歷時59分鐘，期間月亮不會從視線中完全消失，而是會呈現暗紅色，即所謂的「血月」。天文台解釋，因太陽光中藍色的波段在經過地球大氣層時被散射，剩餘的紅光再被折射到月球表面上。整個月食的過程會在下午10時25分完結。

香港天文台表示，今年的元宵佳節正月十五（3月3日，周二）傍晚至晚上，本港上空將再次出現月全食。（天文台圖片）

按天文台上周公布，市民可於3月3日晚上透過香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、保良局顏寶鈴書院和香港青年協會創意教育組的聯合網上直播網頁觀賞是次月食過程。

另外，香港太空館當晚將舉行觀測月全食的活動，館方先在演講廳舉辦「月食學堂」，向參加者介紹是次月食的階段和相關天文知識；之後會到天台進行「月食觀測」，參加者可目視和使用天文望遠鏡觀測月食。由於3月3日正值元宵節，太空館亦會在大堂特設天文燈謎，以謎會友，共慶元宵。