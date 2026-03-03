天氣．最新｜黃色暴雨警告生效　天文台料今日初時雨勢有時頗大

【明天的天氣／天文台／HKO／明天的天氣／驚蟄／打小人】3月3日正月十五元宵節，天文台晚上約11時發出特別天氣提示，指位於珠江口一帶的雷雨區正影響該區，未來一兩小時香港「廣泛地區」可能受大雨影響，其後在11時25分再度發出黃色暴雨警告信號。



3月3日正月十五元宵節整日天陰多雲，不時下毛毛雨。（夏家朗攝）

3月3日正月十五元宵節整日天陰多雲，未有影響市民活動。（夏家朗攝）

▼3月4日天氣情況▼

【00:40】天文台預測多雲，有驟雨，初時雨勢有時頗大及有幾陣雷暴。早上清涼，市區氣溫最低約16度。日間驟雨逐漸減少，最高氣溫約19度。吹和緩至清勁東北風。

【00:30】雷暴警告有效時間延長至凌晨3時正，預料香港有幾陣雷暴。

▼3月3日天氣情況▼

3月3日晚上23:18雷達圖顯示，雷雨區已覆蓋本港大部分區域。（天文台圖片）

【23:25】天文台發出黃色暴雨警告信號，是今年第二次，也是連續兩晚發出，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

3月3日晚上截至23:15的一小時雨量，主要集中在屯門、荃葵青、九龍和將軍澳。（天文台圖片）

3月3日正月十五元宵節整日天陰多雲，不時下毛毛雨。（夏家朗攝）

3月3日正月十五元宵節整日天陰多雲，有市民在添馬公園享受休閒。（夏家朗攝）

天文台3月3日晚上11時20分更新九天天氣預報，料3月5日「驚蟄」起天逐漸轉好，但早晚仍較清涼。（天文台圖片）

天文台3月3日晚上11時20分更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎16至23度。（天文台圖片）

天文台3月3日晚上11時20分更新九天天氣預報，料3月6日較為乾燥，其後相對濕度回升。（天文台圖片）

【23:10】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

3月3日晚上22:42雷達圖顯示，雷雨區正逐漸影響香港。（天文台圖片）

【22:50】天文台：位於珠江口一帶的雷雨區正影響該區，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

【22:05】天文台發出雷暴警告，有效時間至3月4日凌晨1時正，預料香港有局部地區雷暴。

天文台3月2日晚上發出今年第一個黃色暴雨警告信號，生效約2.5小時，期間港島雨量不大。（陳浩然攝）

▼3月2日天氣情況▼

3月2日北鋒橫過本港，雲量增多，從屯門轉車站望向東涌一帶，猶如烏雲蓋頂。（Mandy Kwok拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

▼3月2日霧鎖香江▼



+ 8

+ 1

【22:20】雷暴警告有效時間延長至3月3日凌晨0時30分，預料香港有雷暴。

3月2日截至晚上9時半，主要雨量落在大嶼山南部。（天文台圖片）

【22:15】天文台：一道冷鋒正橫過廣東沿岸，與其相關的東北季候風會逐漸影響本港。預料本港明日天氣轉涼，氣溫逐步下降至明晚最低約16度。

【22:15】天文台取消黃色暴雨警告信號。晚上的驟雨為部分地區帶來約30毫米雨量。

【21:55】至晚上9時半，降雨主要在大嶼山南部，暫錄得10至40毫米，港島及九龍錄得5至10毫米，新界雨量不多。

【21:00】雷暴警告有效時間延長至晚上11時正，預料香港有狂風雷暴。

天文台雷達圖顯示，3月2日晚上19:54，雷雨區已覆蓋新界及九龍。（天文台圖片）

【19:55】天文台：預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【19:50】天文台發出今年首個黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續；一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

天文台雷達圖顯示，3月2日晚上7時半，雷雨區已覆蓋珠江口及香港西部。（天文台圖片）

【19:30】天文台： 未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【19:25】天文台發出雷暴警告，有效時間至晚上9時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【18:30】天文台：現時位於珠江口以西與冷鋒相關的雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來一兩小時開始影響本港，市民請提高警惕。

天文台雷達圖顯示，3月2日傍晚6時半，與冷鋒相關的雷雨區正逐漸南下，已到了深圳。（天文台圖片）

3月2日下午初段，港島逐漸有微雨，外出午膳市民都不忘帶傘。（倪清江攝）

3月2日下午初段，港島逐漸有微雨，外出午膳市民都不忘帶傘。（倪清江攝）

+ 9

天文台3月2日下午4時半更新九天天氣預報，料3月3日元宵節起持續較為清涼，市區氣溫最低16、17度。（天文台圖片）

天文台3月2日下午4時半更新九天天氣預報，預測前部分較為潮濕，3月6日起相對濕度稍回落。（天文台圖片）

天文台3月2日下午4時半更新九天天氣預報，預測前部分較為潮濕，3月6日起相對濕度稍回落。（天文台圖片）

天文台雷達圖顯示，3月2日下午4時42分時位於珠江口以西與冷鋒相關的雷雨區正逐漸南下。雷達圖顯示，雷雨區有雨量超過100毫米區域（紅色），為強對流區域。

【16:45】天文台：現時位於珠江口以西與冷鋒相關的雷雨區可能在未來兩三小時移近珠江口一帶，市民請留意天氣變化。

+ 14

3月2日中午過後開始下微雨，在灣仔修頓球場，有一班學生在雨中打籃球。（倪清江攝）