天氣過山車｜周二倒春寒　將軍澳降至14度　周末離岸高地風力6級

【明天的天氣／天文台／HKO／倒春寒】天文台今日（9日）表示，受東北季候風影響，本周華南早上清涼，預測明早（10日，星期二）市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）跌至16度，新界區域降至15度，將軍澳及北區打鼓嶺跌至14度。天文台預料一股達強風程度的季候風補充會在本周後期抵達華南沿岸，本周五及六（13及14日）離岸及高地風力間中達6級。



▼3月8日 市民帶小朋友及寵物到西九公園享受春日▼



3月8日天氣良好，不少市民帶同寵物到西九文化區公園享受春日。（鄭子峰攝）

天文台今日表示，受東北季候風影響，本周華南早上清涼。而覆蓋廣東的雲帶會在未來一兩日逐漸轉薄，該區天色好轉，天氣乾燥。預料一股達強風程度的季候風補充會在本周後期抵達華南沿岸，該區風勢頗大。隨著季候風稍為緩和，下周初華南氣溫逐漸回升。

明天的天氣：大致多雲 早上清涼及有一兩陣微雨

天文台預測明日（10日）吹東北風4級，初時5級，離岸間中6級；大致多雲，早上清涼及有一兩陣微雨，下午部分時間天色明朗，氣溫介乎16至20度。

天文台自動分區天氣預報顯示，明早7時，天文台尖沙咀總部料降至16度，西貢、沙田、大埔、上水、流浮山、石崗、屯門等降至15度，除了北區打鼓嶺會跌至14度，也預測將軍澳會降至14度。

天文台自動分區天氣預報顯示，3月10日星期二早上7時各區氣溫介乎14至16度。（天文台圖片）

周四天晴、日間乾燥 市區氣溫最高24度

九天天氣預報顯示，周三（11日）吹東至東北風3至4級，早上部分時間多雲，日間大致天晴及乾燥，市區氣溫回升至介乎17至22度；周四（12日）為未來九日最暖，預測最高24度，吹東至東北風4級，晚上5級，天晴日間乾燥，相對濕度最低50%。

天文台3月9日下午4時半更新九天天氣預報，料未由3月11日起大致天晴。（天文台圖片）

周五及周六離岸及高地風力間中6級 較昨預測7級稍下調

受到強風程度的季候風補充影響，天文台料周五（13日）吹東風5級，離岸及高地間中6級，部分時間有陽光，日間乾燥；周六（14日）吹東風4至5級，初時離岸及高地間中6級，部分時間有陽光。天文台料該兩日市區氣溫介乎17至21度，離岸及高地風力較昨日料達7級下調。

天文台3月9日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區天氣介乎16至24度。（天文台圖片）

天文台預測下周日及一（15及16日）吹東至東北風4級，大致天晴，市區氣溫最高23度；下周二及三（17及18日）吹東風4至5級，部分時間有陽光，周二氣溫介乎18至23度，周三介乎19至23度。

天文台3月9日下午4時半更新九天天氣預報，料前半部較為乾燥，其後相對濕度回升。（天文台圖片）

