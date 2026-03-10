天氣｜今日初時有一兩陣微雨　早上清涼約16度　下午最高約19度

東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣，同時一道雲帶覆蓋華南。天文台預測，本港地區今日（3月10日）大致多雲。初時有一兩陣微雨，早上清涼，最低氣溫約16度，下午最高氣溫約19度；吹和緩東北風，初時風勢清勁。天文台展望，未來一兩日漸轉天晴乾燥。本周後期風勢頗大。



圖為截至3月10日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

下周初氣溫逐漸回升

天文台指出，受東北季候風影響，本周華南早上清涼。而覆蓋廣東的雲帶會在今明兩日逐漸轉薄，該區天色好轉，天氣乾燥。預料一股達強風程度的季候風補充會在本周後期抵達華南沿岸，該區風勢頗大。隨著季候風稍為緩和，下周初華南氣溫逐漸回升。

圖為天文台截至3月10日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日至周五日間乾燥

天文台的九天天氣預報顯示，明日（11日）至周五（13日）均日間乾燥。明日早上部份時間多雲，日間大致天晴及乾燥，料介乎17至22度。 周四（12日）天晴，料介乎17至24度。 周五及周六（14日）均部份時間有陽光，同介乎17至21度。

下周日（15日）及下周一（16日）均大致天晴，最低分別17及18度，最高均23度。下周二（17日）及下周三（18日）部份或短暫時間有陽光，最低分別18及19度，最高亦為23度。