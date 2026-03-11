天氣｜今早清涼約17度　日間漸轉天晴乾燥　明日早晚溫差較大

東北季候風正影響廣東沿岸，同時一道雲帶正覆蓋該區及南海北部。天文台預測，本港地區今日（3月11日）初時大致多雲，天氣清涼，市區最低氣溫約17度。日間漸轉天晴及乾燥，最高氣溫約22度，相對濕度最低約55%；吹和緩東至東北風。天文台展望，明日（12日）天晴，日夜溫差較大。周五（13日）至周六（14日）初時風勢頗大。



圖為截至3月11日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月7日 天色良好▼



菲律賓以東「鸚鵡」料將逐漸減弱

天文台指出，受乾燥的東北季候風影響，今明兩日廣東沿岸早上仍然清涼。而覆蓋華南的雲帶會在今日逐漸轉薄，明日該區天色良好，日夜溫差較大。預料一股達強風程度的季候風補充會在星期五至星期六初時影響華南沿岸，而隨著季候風稍為緩和，下週初華南氣溫逐漸回升。

此外，熱帶氣旋鸚鵡今日會在菲律賓以東之西北太平洋徘徊，隨後大致向東北方向移動並逐漸減弱。在上午5時，熱帶低氣壓鸚鵡集結在雅蒲島之西北偏北約280公里，預料移動緩慢。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月11日清晨6時05分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月8日 市民帶小朋友及寵物到西九公園享受春日▼



明日及周五乾燥 周六早上清涼最低16度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（12日）及周五（13日）均日間乾燥。明日天晴，料介乎17至24度。周五則大致天晴，最低氣溫仍為17度，最高21度。周六（14日）部份時間有陽光，早上清涼，料介乎16至21度。

下周日（15日）及下周一（16日）均大致天晴，最低分別17及18度，最高均23度。下周二（17日）至下周四（19日）部份或短暫時間有陽光，最低氣溫從下周二最低18度，逐日升至周四的20度；最高氣溫則介乎23及24度。