天氣過山車｜天文台預測周四氣溫升上24度　周六倒春寒跌至16度

【明天的天氣／天文台／HKO／觀音借庫／倒春寒／黑色星期五／白色情人節】東北季候風正影響廣東沿岸，本港今日（10日）早上出現市區較新界低溫，天文台預料本周四（12日）氣溫（以天文台尖沙咀總部計）將回升至24度。不過一股達強風程度的季候風補充會在周五至六初（13及14日）時影響華南沿岸，周六市區氣溫再跌至16度，其後氣溫逐步回升，下周初日間回升至23度，到下周四（19日）重上24度。



位於菲律賓以東之西北太平洋有一個熱帶低氣壓生成，天文台料會在未來一兩日大致向東北方向緩慢移動，隨後逐漸減弱，對本港無威脅。



▼3月7日 天色良好▼



3月7日天色良好，不少旅客及市民趁周末到尖沙咀海旁觀看維多利亞港景色及打卡。（夏家朗攝）

明天的天氣：大致多雲 下午有陽光及乾燥

天文台表示，受乾燥的東北季候風影響，未來一兩日廣東沿岸早上仍然清涼；而覆蓋華南的雲帶會在明日逐漸轉薄，星期四該區天色良好，日夜溫差較大。

九天天氣預報顯示，明日（11日）吹東至東北風3至4級，大致多雲，下午部分時間有陽光及乾燥，市區氣溫介乎17至21度；周四（12日）吹東至東北風4級，晚上5級，天晴和日間乾燥，氣溫介乎17至24度。

天文台3月10日下午5時45分更新九天天氣預報，料未來九巴市區氣溫反覆。（天文台圖片）

周五「觀音開庫」風力逐漸增強 周六「白色情人節」跌至16度

天文台預料一股達強風程度的季候風補充會在星期五至六初時影響華南沿岸。周五為13日，被稱為「黑色星期五」，紅廟觀音廟晚上11時（農曆一月廿六日子時）通宵進行「觀音開庫」祈福儀式。天文台預測當日風力逐漸增強，吹東風5級，離岸及高地間中6級，大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎17至21度，前往借庫市民宜添外套。

到周六（14日）為源自日本的「白色情人節」，天文台料吹東風4至5級，初時離岸及高地間中6級，部分時間有陽光，早上清涼，市區氣溫最低16度，日間升至21度。

天文台3月10日下午5時45分更新九天天氣預報，料未來九日市區天氣介乎16至24度。（天文台圖片）

天文台3月9日下午4時半更新九天天氣預報，料前半部較為乾燥，其後相對濕度回升。（天文台圖片）

下周初華南氣溫逐漸回升 日間升上23、24度

隨着季候風稍為緩和，天文台預測下周初華南氣溫逐漸回升。下周日（15日）及周一（16日）市區氣溫最低17至18度，日間最高23度，大致天晴，周日吹東至東北風4級、周一吹東至東北風4級，離岸間中5級。

下周二（17日）起部分時間有陽光，周二吹東風4級，離岸間中5級，市區氣溫介乎18至23度；周三（18日）吹東風4級，氣溫介乎19至23度；周四較暖，氣溫回升至介乎20至24度，吹東風3至4級。

▼3月8日 市民帶小朋友及寵物到西九公園享受春日▼



菲律賓以東熱帶氣旋向東北方向緩慢移動 對本港無威脅

天文台表示，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶氣旋會在未來一兩日大致向東北方向緩慢移動，隨後逐漸減弱。該氣旋現為熱帶低氣壓級別，今日下午集結在香港之東南偏東約2,780公里，中心附近最高持續風速每小時45公里，對本港沒有威脅。

一個熱帶低氣壓在3月10日14時集結在香港之東南偏東約2,780公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。（天文台圖片）

位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶氣旋（現熱帶低氣壓級別）會在未來一兩日大致向東北方向緩慢移動。（天文台圖片）