天氣｜今日天晴乾燥　日間溫暖最高24度　未來一兩日早上清涼

天文台今晨（3月12日）指出，華南天色良好。此外，華東的氣壓正在上升，預料一股東北季候風補充會在今晚影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日天晴，早上市區最低氣溫約18度。日間乾燥及溫暖，市區最高氣溫約24度，新界再高一兩度，相對濕度最低約50%；吹輕微至和緩東北風，晚上漸轉吹清勁東風。



天文台展望，未來一兩日風勢頗大，早上清涼，日間乾燥。下周初大致天晴，氣溫逐漸回升。



圖為截至3月12日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月1日 沙田安景街公園櫻花盛開▼



下周初至中期氣溫逐漸回升

天文台指出，受乾燥的東北季候風影響，今日華南天色良好，日夜溫差較大。一股達強風程度的季候風補充，會在星期五（13日）至星期六（14日）初時影響廣東沿岸，隨著季候風緩和，下周初至中期該區氣溫逐漸回升，日間溫暖。

此外，熱帶低氣壓鸚鵡昨日增強為熱帶風暴。在上午5時，熱帶低氣壓鸚鵡集結在雅蒲島之東北偏北約190公里，預料向東緩慢移動，橫過西北太平洋並繼續減弱。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月12日凌晨1時20分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月8日 市民帶小朋友及寵物到西九公園享受春日▼



明日及周六最低16度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（13日）及周六（14日）均早上清涼，日間乾燥，同介乎16至21度。其中明日大致天晴，周六料部份時間有陽光。下周日（15日）則大致天晴，日間乾燥，介乎17至23度。

下周一（16日）大致天晴，料在18至23度之間。下周二（17日）至下周五（20日）部份或短暫時間有陽光，最低氣溫在19至20度，最高氣溫從周二的23度，逐步升至周五的25度。