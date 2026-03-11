天文台料季候風南下　周五市區一夜跌8度　新界北斬半至13、14度

【明天的天氣／天文台／HKO／觀音借庫／倒春寒／黑色星期五／白色情人節】踏入初春，乍暖還寒，氣溫變化仿如過山車。天文台今日（10日）指一股達強風程度的季候風補充，會在星期五（13日）「黑色星期五」至星期六（14日）「白色情人節」初時影響廣東沿岸，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）將一夜跌8度，由明日下午24度逐步回落，至周五早上降至16度；新界多區跌逾10度，石崗、上水及打鼓嶺氣溫一夜「腰斬」至13、14度。



隨著季候風緩和，天文台預測下周日（15日）起市區氣溫逐漸回升，下周五（20日）二十四節氣「春分」，料最高升至25度。



3月7日天色良好，不少旅客及市民趁周末到尖沙咀海旁觀看維多利亞港景色及打卡。（夏家朗攝）

明天的天氣：天晴及日間乾燥 日夜溫差較大

天文台指受乾燥的東北季候風影響，明日（11日）華南天色良好，日夜溫差較大，預測市區氣介乎18至24度，吹東北風4級，晚上漸轉東風5級，天晴及日間乾燥，相對濕度低見50%。

周五周六風力增強 離岸及高地間中6級 市區最低16度

受南下的季候風補充影響，天文台料周五及周六（13及14日）市區氣溫介乎16至21度。周五吹東風5級，離岸及高地間中6級，大致天晴，早上清涼，日間乾燥；周六吹東風4至5級，初時離岸及高地間中6級，部分時間有陽光，早上清涼，日間乾燥。

天文台3月11日下午4時半分更新九天天氣預報，料未來九日大致天晴，3月15日起氣溫回升。（天文台圖片）

天文台3月11日下午4時半分更新九天天氣預報，料未來九日市區天氣介乎16至25度。（天文台圖片）

天文台自動分區天氣預報顯示，3月12日下午3時各區氣溫在24度（天文台尖沙咀總部）或以上，上水料升至27度，打鼓嶺升至26度，石崗也升至27度。(天文台圖片)

天文台自動分區天氣預報顯示，3月13日早上7時各區氣溫在16度（天文台尖沙咀總部）或以下，一夜跌8度；上水下跌近半至14度，打鼓嶺降至13度，石崗也跌至14度。(天文台圖片)

天文台3月11日下午4時半分更新九天天氣預報，料未來九日前期較乾燥，下周相對較濕。（天文台圖片）

