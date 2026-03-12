天氣過山車｜天文台料黑色星期五及白色情人節降溫　市區兩日16度

【明天的天氣／天文台／HKO／觀音借庫／倒春寒／黑色星期五／白色情人節】天文台今日（12日)錄得市區（以天文台尖沙咀總部計）最高24.5度，受一股達強風程度的東北季候風影響，未來一兩日早上清涼，預測明日（13日，星期五）「黑色星期五」至星期六（14日）「白色情人節」早上市區只有16度，新界地區低兩三度，北區打鼓嶺降至13度。



九天天氣預報顯示，未來三四日較為乾燥，明日相對濕度最低50%；到下周五（20日）二十四節氣「春分」，早晚有一兩陣微雨及沿岸有薄霧，前後日子心也較潮濕。



3月12日黃昏天晴，鹹蛋黃般的夕陽徐徐在西面落下，吸引在東岸板道的市民觀看。（Winnie Lam拍攝及提供）

明天的天氣：天晴早上清涼 離岸及高地風力間中達6級

一股乾燥的東北季候風正逐漸影響廣東東部沿岸，天文台料廣東沿岸未來一兩日天氣乾燥，早上清涼，預測明日3月13日「黑色星期五」吹東風5級，離岸及高地間中6級，大致天晴及乾燥，早上清涼，市區氣溫介乎16至20度。

周六（14日）為源自日本的「白色情人節」，天文台料吹東風4至5級，初時離岸及高地間中6級，部分時間有陽光，早上清涼，日間乾燥，氣溫介乎16至21度。

天文台3月12日下午4時半分更新九天天氣預報，料未來九日大致天晴，3月15日起氣溫回升。（天文台圖片）

天文台3月12日下午4時半分更新九天天氣預報，料未來九日市區天氣介乎16至24度。（天文台圖片）

天文台3月11日下午4時半分更新九天天氣預報，料未來九日前期較乾燥，3月20日春分前後較潮濕。（天文台圖片）

▼3月8日 市民帶小朋友及寵物到西九公園享受春日▼



+ 10

天文台自動分區天氣預報顯示，3月13日早上7時市區（天文台尖沙咀總部）氣溫16度，上水14度、打鼓嶺降至13度，石崗也跌至14度。(天文台圖片)

天文台自動分區天氣預報顯示，3月14日早上7時市區（天文台尖沙咀總部）氣溫16度，打鼓嶺和流浮山降至13度。(天文台圖片)

▼3月7日 天色良好▼

