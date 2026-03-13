天氣｜強烈季候風信號生效　今日大致天晴乾燥　早上清涼約17度

強烈季候風信號現正生效。天文台於今晨（3月13日）4時45分再發特別天氣提示稱，預料本港吹偏東強風，市民應提防海面大浪可能帶來的危險。天文台預測，本港地區今日大致天晴及乾燥，相對濕度最低約45%。早上清涼，市區最低氣溫約17度；日間最高氣溫約20度。吹清勁東風，離岸及高地吹強風。



天文台展望，周末至下周初大致天晴，日間乾燥，明日（14日）早上仍然清涼。下周中期氣溫回升，日間溫暖。



圖為截至3月13日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月8日 市民帶小朋友及寵物到西九公園享受春日▼



下周初至中期氣溫逐漸回升

天文台指出，受一股達強風程度的東北季候風影響，廣東沿岸今明兩日天氣乾燥，早上清涼。隨著季候風緩和，下周初至中期該區氣溫逐漸回升，日間溫暖。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月13日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月1日 霧鎖香江▼



「春分」料有微雨及薄霧

天文台的九天天氣預報顯示，明日（14日）早上清涼，日間乾燥，部份時間有陽光，介乎16至21度。下周日（15日）大致天晴，日間乾燥，介乎17至22度。

下周一（16日）大致天晴，料在18至23度之間。下周二（17日）至下周六（21日）均部份或短暫時間有陽光，最低氣溫在19至20度，最高在23及24度。其中，下周五（20日）為二十四節氣的「春分」，料早晚有一兩陣微雨及沿岸有薄霧。