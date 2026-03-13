強烈季候風信號生效　天文台料今黑色星期五離岸及高地風力達7級

【明天的天氣／天文台／HKO／觀音借庫／倒春寒／黑色星期五／白色情人節】天文台今日（13日 )凌晨發出強烈季候風信號，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度，因此也調高今日風力預測，料離岸及高地風力達7級，即3號風球風力。



今日（13日，星期五）是「黑色星期五」，天文台料早上市區（以天文台尖沙咀總部計）只有16度，新界地區低兩三度，北區打鼓嶺降至13度。星期六（14日）「白色情人節」，市區早上同樣料跌至只有16度。



天文台今日凌晨發出特別天氣提示，預料本港吹偏東強風，呼籲市民應提防海面大浪可能帶來的危險。在0時30分的過去一小時，橫瀾島、長洲泳灘及坪洲分別錄得的最高持續風速為每小時55、55及52公里，最高陣風分別為每小時63、66及64公里。

天文台3月13日晨00:25更新九天天氣預報，料未來九日大致天晴，3月15日起氣溫回升。（天文台圖片）

今日天晴早上清涼 市區氣溫介乎16至20度

受一股達強風程度的東北季候風影響，廣東沿岸今明兩日天氣乾燥，早上清涼。預測今日「黑色星期五」吹東風5級，離岸及高地達7級，大致天晴及乾燥，早上清涼，市區氣溫介乎16至20度。

周六（14日）為源自日本的「白色情人節」，天文台料吹東風4至5級，初時離岸及高地間中6級，部分時間有陽光，早上清涼，日間乾燥，氣溫介乎16至21度。

天文台3月13日晨00:25更新九天天氣預報，料未來九日市區天氣介乎16至24度。（天文台圖片）

天文台3月13日晨00:25更新九天天氣預報，，料未來九日前期較乾燥，3月20日春分前後較潮濕。（天文台圖片）

▼3月8日 市民帶小朋友及寵物到西九公園享受春日▼



今早7時將軍澳、沙田、上水等料降至14度

天文台昨日錄得市區最高24.5度，不過自動分區天氣預報顯示，今早7時天文台尖沙咀總部料降至16度，西貢、大埔及黃竹坑等15度，將軍澳、沙田、上水、石崗、流浮山及屯門均降至14度，北區打鼓嶺最低，只有13度。

天文台自動分區天氣預報顯示，3月13日早上7時市區（天文台尖沙咀總部）氣溫16度，上水14度、打鼓嶺降至13度，石崗也跌至14度。(天文台圖片)

打鼓嶺和流浮山周六早上料同降至13度

自動分區天氣預報顯示，周六早上7時各區氣溫與周五相若，天文台尖沙咀總部都是降至16度，青衣和黃竹坑都料約16度，其他多區降至15度，而上水和石崗都會降至14度，除打鼓嶺再次降至13度外，料流浮山也會低見13度。

天文台自動分區天氣預報顯示，3月14日早上7時市區（天文台尖沙咀總部）氣溫16度，打鼓嶺和流浮山降至13度。(天文台圖片)

下周初至中回暖 周一最高23度

天文台表示，隨著季候風緩和，下周初至中期華南地區氣溫逐漸回升，日間溫暖。九天天氣預報顯示，下周日（15日）及下周一（16日）大致天晴，吹東至東北風4級，離岸間中5級，周日市區氣溫介乎17至22度、周一稍升至介乎18至23度。

下周二（17日）吹東風4級，離岸間中5級，部分時間有陽光，氣溫料介乎19至23度。下周三（18日）氣溫介乎19至23度，吹東風3至4級，短暫時間有陽光。

▼3月7日 天色良好▼



料下周五「春分」早晚有一兩陣微雨及沿岸有薄霧

天文台預測下周四（19日）風力緩和，吹東風2至3級，大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎20至24度；到下周五（20日）「春分」，料吹東風3至4級，大致多雲，早晚有一兩陣微雨及沿岸有薄霧，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎19至24度。到下周六（21日） 吹東風4級，大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫19至23度。