天氣｜今日大致天晴乾燥　日間最高約25度　未來兩三日漸轉潮濕

東北季候風正為廣東沿岸帶來大致良好的天氣。天文台預測，本港地區今日（3月16日）大致天晴。早上市區最低氣溫約18度，新界再低幾度。日間乾燥，相對濕度最低約50%，最高氣溫約25度。晚上漸轉多雲。吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。



天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光，日間溫暖，天氣漸轉潮濕。本周後期大致多雲。



圖為截至3月16日清晨5時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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未來數天日間溫暖

天文台指出，現時影響廣東的乾燥東北季候風會在未來兩三日逐漸緩和，該區天氣漸轉潮濕，日間溫暖。預料一股偏東氣流會在本周後期影響沿岸地區。同時，一道雲帶會覆蓋華南。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月16日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周四至下周日有一兩陣微雨 「春分」有薄霧

天文台的九天天氣預報顯示，明日（17日）及周三（18日）均部份或短暫時間有陽光，最低氣溫在19至20度，最高均24度，其中周三晚上沿岸有薄霧。周四（19日）及周五（20日）的二十四節氣「春分」均大致多雲，有一兩陣微雨及薄霧，最低均20度，周四最高26度，周五最高23度。

周六（21日）及下周日（22日）均大致多雲，有一兩陣微雨，同介乎20至24度。下周一（23日）及下周二（24日）均短暫時間有陽光，亦介乎20至24度，其中下周一早上沿岸有薄霧。