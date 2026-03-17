天氣｜今日日間溫暖 市區最高約25度 未來一兩日漸轉潮濕
撰文：蕭通
出版：更新：
東北季候風正影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（3月17日）部份時間有陽光，日間溫暖，市區最高氣溫約25度，新界再高兩三度；吹和緩偏東風。天文台展望，未來一兩日漸轉潮濕，日間溫暖。為二十四節氣「春分」的周五（20日），以及周六（21日）均大致多雲及有幾陣微雨。
▼3月7日 天色良好▼
+6
東北季候風將逐漸緩和
天文台指出，影響廣東沿岸的東北季候風會在今明兩日逐漸緩和，該區天氣漸轉潮濕。星期四（19日）廣東地區風勢微弱，早上沿岸有霧，日間相當溫暖。預料一股偏東氣流會在星期五至下周初影響華南沿岸，一道雲帶亦會覆蓋該區。
▼天文台九天天氣預報▼
▼3月1日 霧鎖香江▼
+9
周四相當溫暖最高27度 「春分」起連日有微雨
天文台的九天天氣預報顯示，明日（18日）大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，晚上沿岸有薄霧，料介乎20至25度。周四（19日） 大致多雲，早上沿岸有霧，日間部份時間有陽光及相當溫暖，最低21度，最高27度。周五（20日）為二十四節氣的「春分」，仍大致多雲，有幾陣微雨，早上沿岸有薄霧，料介乎20至23度。
周六（21日）及下周日（22日）均有一兩陣微雨，同介乎20至24度。下周一（23日）及下周二（24日）均短暫時間有陽光，亦介乎20至24度，其中下周一早上沿岸有薄霧。下周三（25日）料部份時間有陽光，氣溫在20至25度之間。
回南天｜偏東氣流周五「春分」起帶來雨霧 清晨氣溫比周四低7度今明兩年或成歷史最熱年份？中國氣象局專家：尚無法準確預測天氣｜今日大致天晴乾燥 日間最高約25度 未來兩三日漸轉潮濕打風｜點心Dim-sum獲採納為颱風新名稱 料2030年有首個點心風暴回南天殺到｜天文台料周三起煙雨有薄霧 一連三日相對濕度達95%