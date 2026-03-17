天氣｜今日日間溫暖　市區最高約25度　未來一兩日漸轉潮濕

東北季候風正影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（3月17日）部份時間有陽光，日間溫暖，市區最高氣溫約25度，新界再高兩三度；吹和緩偏東風。天文台展望，未來一兩日漸轉潮濕，日間溫暖。為二十四節氣「春分」的周五（20日），以及周六（21日）均大致多雲及有幾陣微雨。



圖為截至3月17日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月7日 天色良好▼



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東北季候風將逐漸緩和

天文台指出，影響廣東沿岸的東北季候風會在今明兩日逐漸緩和，該區天氣漸轉潮濕。星期四（19日）廣東地區風勢微弱，早上沿岸有霧，日間相當溫暖。預料一股偏東氣流會在星期五至下周初影響華南沿岸，一道雲帶亦會覆蓋該區。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月17日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月1日 霧鎖香江▼



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周四相當溫暖最高27度 「春分」起連日有微雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（18日）大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，晚上沿岸有薄霧，料介乎20至25度。周四（19日） 大致多雲，早上沿岸有霧，日間部份時間有陽光及相當溫暖，最低21度，最高27度。周五（20日）為二十四節氣的「春分」，仍大致多雲，有幾陣微雨，早上沿岸有薄霧，料介乎20至23度。

周六（21日）及下周日（22日）均有一兩陣微雨，同介乎20至24度。下周一（23日）及下周二（24日）均短暫時間有陽光，亦介乎20至24度，其中下周一早上沿岸有薄霧。下周三（25日）料部份時間有陽光，氣溫在20至25度之間。