回南天｜偏東氣流周五「春分」起帶來雨霧　清晨氣溫比周四低7度

【明天的天氣／天文台／HKO／回南天／潮濕／抽濕機】踏入春季，回南天開始出現。天文台今日（16日）表示，預測星期四（19日）廣東地區風勢微弱，早上沿岸有霧，日間市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）升至27度；預料一股偏東氣流會在星期五（20日）二十四節氣「春分」至下周初影響華南沿岸，氣溫稍回落，周五清晨跌至20度，比周四日間低7度。



天文台3月16日下午4時半分更新九天天氣預報，料由18日起有薄霧或微雨，相對濕度較為偏高，介乎70%至95%。（天文台圖片）

3月18日(星期三)——晚上沿岸有薄霧；相對濕度75-95%。

3月19日(星期四)——早上沿岸有霧；相對濕度65-95%。

3月20日(星期五)——早上沿岸有薄霧；相對濕度75-95%。

3月21日(星期六)——有一兩陣微雨；相對濕度70-90%。

3月22日(星期日)——早上有一兩陣微雨；相對濕度70-90%。

3月23日(星期一)——早上沿岸有薄霧；相對濕度70-90%。



天文台FB發特別提示：大家好快啲晾衫啦 將漸轉潮濕

天文台今晚在Faceboook專頁出文，指出雖然最近比較乾燥，但隨着東北季候風在未來一兩日逐漸緩和，天氣就會漸轉潮濕，到星期四廣東地區風勢微弱，早上沿岸會有霧，「趁今日仲比較乾燥，大家好快啲晾衫啦」。

周五最潮濕 相對濕度介乎75%至95%

天文台預測周三（18日）至周五（20日）「春分」相對較為潮濕，周三相對濕度升至70%至95%，到周四稍低，介乎65%至95%，周五最潮濕，相對濕度介乎75%至95%；周六（21日）至下周二（24日）相對濕度介乎70-90%，到下周三（25日）下限才降至65%，但最高仍有90%。

3月15日天晴氣溫回升，在觀塘海濱花園，不少市民趁周日到來享受春日。（夏家朗攝）

3月15日天晴氣溫回升，在觀塘海濱花園，不少市民趁周日到來享受春日。（夏家朗攝）

明天的天氣：部分時間有陽光 周三日間有陽光、晚上沿岸有薄霧

天文台預測明日（17日）吹東風4級，部分時間有陽光，市區氣溫介乎19至24度；周三（18日）起至下周三（25日）氣溫「保底」20度或以上，周三吹東風3至4級，稍後微風2級，大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，晚上沿岸有薄霧。

周四氣溫升至27度 周五早上沿岸有薄霧

天文台料周四將是未來九日最暖，料市區氣溫介乎21至27度，吹微風2級；大致多雲，早上沿岸有霧，日間部分時間有陽光及相當溫暖，午夜回落至21度。

不過一股偏東氣流會在周五（20日）「春分」起影響華南沿岸，一道雲帶亦會覆蓋該區，吹微風2級，漸轉東風4級，離岸間中5級，氣溫即見回落，降至20至23度，清晨時分比周四低7度；大致多雲，有幾陣微雨，早上沿岸有薄霧。

天文台3月16日下午4時半分更新九天天氣預報，預測本周中起回南天，潮濕有微雨。（天文台圖片）

周未有一兩陣微雨 周日短暫時間有陽光

天文台預測周末仍相比較清涼，氣溫介乎20至24度。周六（21日）吹東風4級，初時離岸間中5級，大致多雲，有一兩陣微雨，下午短暫時間有陽光；下周日（22日）吹東風3至4級，短暫時間有陽光，早上有一兩陣微雨。

下周一至三（23至25日）吹東風3至4級，氣溫介乎20至25度，周一短暫時間有陽光，早上沿岸有薄霧，其後兩日部分時間有陽光。

天文台3月16日下午4時半分更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎19至27度。（天文台圖片）

▼3月2日 維港大霧▼



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