天氣｜今日初時有一兩陣微雨 日間溫暖市區約26度 晚有薄霧
撰文：蕭通
出版：更新：
一道雲帶正覆蓋廣東東部沿岸。天文台預測，本港地區今日（3月18日）大致多雲。初時有一兩陣微雨，最低氣溫約21度。日間部份時間有陽光及溫暖，市區最高氣溫約26度，新界再高兩三度。晚上沿岸有薄霧。吹輕微至和緩偏東風。
天文台展望，明日（19日）早上沿岸有霧，日間相當溫暖。周五（20日）為二十四節氣的「春分」，料有幾陣微雨。周末期間大致多雲。
▼3月2日 霧鎖香江▼
+8
今明風勢微弱及潮濕
天文台指出，今明兩日廣東地區風勢微弱，天氣潮濕。一股偏東氣流會在星期五（20日）至下周初影響華南沿岸，而一道雲帶亦會覆蓋該區。隨著偏東氣流緩和，下周中期廣東沿岸天色逐漸好轉。
▼天文台九天天氣預報▼
▼3月7日 天色良好▼
+6
「春分」及周末期間有微雨
天文台的九天天氣預報顯示，明日（19日）部份時間有陽光，早上沿岸有霧，日間相當溫暖，最高氣溫27度，最低21度。周五（20日）為二十四節氣的「春分」，大致多雲，有幾陣微雨，早上沿岸有薄霧，料介乎20至23度。
周六（21日）及下周日（22日）均大致多雲，有一兩陣微雨，同介乎20至24度。下周一（23日）及下周二（24日）均短暫時間有陽光，同介乎20至25度，其中下周一早上沿岸有薄霧。下周三（25日）及下周四（26日）均部份時間有陽光，日間溫暖，氣溫在20至26度之間。
廣東人狂喜！今年可能沒有回南天 專家解釋：形成需滿足兩個條件天氣｜今日日間溫暖 市區最高約25度 未來一兩日漸轉潮濕回南天｜偏東氣流周五「春分」起帶來雨霧 清晨氣溫比周四低7度今明兩年或成歷史最熱年份？中國氣象局專家：尚無法準確預測天氣｜今日大致天晴乾燥 日間最高約25度 未來兩三日漸轉潮濕