天氣｜今日大致天晴　早上沿岸有薄霧　日間溫暖市區約27度

廣東沿岸風勢微弱，天色大致良好。天文台預測，本港地區今日（3月19日）大致天晴。早上沿岸有薄霧，最低氣溫約21度。日間相當溫暖，市區最高氣溫約27度，新界再高兩三度。晚上部份時間多雲。吹微風。



明日（20日）為二十四節氣的「春分」，天文台展望，明日有幾陣微雨。周末期間大致多雲。下周初至中期天色逐漸好轉。



圖為截至3月19日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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下周初至中期天色好轉

天文台指出，廣東地區今日風勢微弱，早上沿岸有薄霧，日間相當溫暖。受偏東氣流影響，明日至周末期間華南沿岸風勢較大，而一道雲帶亦會覆蓋該區。隨著偏東氣流緩和，下周初至中期廣東沿岸天色逐漸好轉。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月19日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日「春分」有微雨薄霧 下周中期溫暖最高27度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（20日）為二十四節氣的「春分」，料大致多雲，有幾陣微雨，早上沿岸有薄霧，氣溫最低20度，較今日最高相差7度，最高則為23度。周六（21日）及下周日（22日）均大致多雲，有一兩陣微雨，同介乎20至24度。

下周一（23日）短暫時間有陽光，早上有一兩陣微雨，氣溫料在20至25度之間。下周二（24日）亦短暫時間有陽光，早上沿岸有薄霧，日間溫暖，介乎21至26度。 下周三（25日）至下周五（27日）均部份時間有陽光，日間相當溫暖，最低氣溫均21度，最高27度。